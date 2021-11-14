«الأوروبي لإعادة الإعمار» يوافق على قرض بـ100 مليون دولار لبنك مصر 15 ديسمبر المقبل

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه يعتزم تقديم قرض كبير يصل إلى 100 مليون دولار لبنك مصر، مضيفاً أنه من المقرر الموافقة على التمويل منتصف ديسمبر المقبل.

وقالت البيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للبنك الأوروبي، إن عائدات القرض ستُستخدم في تمويل استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في تكنولوجيات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ بالقطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى النقل والزراعة، وذلك بما يتماشى مع المعايير ومتطلبات برنامج البنك لتمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر “GEFF”.

وأضافت بيانات البنك أن تأثير المشروع سيعتمد على توفير التمويل والمساعدة الفنية للوسطاء الماليين لتمويل تكنولوجيات وحلول عالية الأداء للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وسيعزز ذلك الأمر الانتقال إلى اقتصادات مستدامة بيئيًا ومنخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، بحسب البنك.

مزيج من التمويل والخبرة الفنية

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار إلى أن المشروع يقدم مزيجًا من التمويل طويل الأجل والخبرة الفنية في حزمة تعزز الاستثمار المستهدف في الطاقة المستدامة وتخفيف آثار تغير المناخ في القطاع الخاص المتنوع للغاية في مصر.

برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر

كان خالد حمزة، نائب مدير مكتب البنك الأوروبي فى مصر، قد صرح لـ”المال” أغسطس الماضي، بأن البنك يتباحث مع الحكومة لتوفير تمويل بقيمة 250 مليون دولار لصالح شركة الإسكندرية للبترول، إضافة إلى مفاوضاته مع عدد من البنوك المحلية ضمن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر «GEFF2».

وأشار إلى أن مصرفه رصد تمويلات إجمالية لمرحلة ثانية من البرنامج تقدر قيمتها بنحو 175 مليون دولار، ومن المتوقع تقديم تلك التسهيلات لصالح 3 بنوك لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة فى العام الجاري.