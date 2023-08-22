«الأوروبي لإعادة الإعمار» يوافق على قرض بـ50 مليون دولار لصالح الشركة المصرية الألمانية

يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حاليًا تقديم تسهيلات طويلة الأجل بقيمة 50 مليون دولار لصالح الشركة المصرية الألمانية للصناعة “EGIC” لدعم متطلبات رأس المال العامل لديها خلال عام 2024، وفي انتظار تقديم الموافقة النهائية في 12 سبتمبر المقبل.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في بيانات نشرها على موقعه الإلكتروني، إن التمويل سيساعد الشركة في تأمين جزء من احتياجاتها لرأس المال المقومة بالعملة الصعبة العام المقبل، لتوفير إمدادات مستقرة وموثوقة من المنتجات إلى السوق.

وعلاوة على ذلك، سيساعد القرض الشركة لاستيراد موادها الخام وتقليل اعتمادها على التمويل قصير الأجل.

ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من 10 مليارات يورو لتنفيذ 163 مشروعًا، أكثر من 78% منها موجهة للقطاع الخاص.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي في وقت سابق أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان أقر تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 532 مليون دولار لمؤسسات القطاع الخاص في مصر وذلك تنفيذًا لمحاور الاستراتيجية القطرية بين جمهورية مصر العربية والبنك (2022-2027).