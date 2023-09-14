"الأوروبي لإعادة الإعمار" يقرض شركة عافية للزيوت 20 مليون دولار لشراء المواد الخام

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه يدعم قطاع الأعمال التجارية الزراعية في مصر بقرض قيمته 20 مليون دولار أمريكي لشركة عافية العالمية، إحدى أكبر الشركات المصنعة لزيوت الطعام النباتية والسمن في البلاد.

وأضاف بيان البنك إن تمويله سيدعم متطلبات رأس المال العامل للشركة وشراء المواد الخام، بما في ذلك الزيوت النباتية الخام السائبة.

وتابع أن القرض سيساعد الشركة على تنويع مصادر تمويلها من خلال توفير ما يقارب 15% مما تحتاجه سنوياً.

وقال إن الحرب الروسية على أوكرانيا كان لها تأثيرا كبير على الأمن الغذائي العالمي، حيث تُعد كل من روسيا وأوكرانيا من كبار المصدرين للسلع الأساسية مثل القمح وزيوت الطعام.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وخاصة في منطقة جنوب وشرق المتوسط، والتي تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية والسلع الأساسية من هذين البلدين.

من خلال هذا الاستثمار الجديد، يساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شركة عافية العالمية على تنويع سلسلة القيمة المحلية الخاصة بها وتعزيزها من خلال إضافة موردين محليين جُدد وتحسين الجودة ومعايير التشغيل.

مما يساعدها على التوسع في أسواق تصدير جديدة.

وإضافة إلى ذلك، يساعد البنك شركة عافية العالمية على رفع معايير الشمول لديها من خلال تعزيز برنامج تدريب داخلي يراعي الفوارق بين النوع الاجتماعي والذي من شأنه أن يزيد من وصول المرأة إلى فرص العمل والتدريب.

وتعتبر شركة عافية العالمية مملوكة بالكامل لشركة صافولا للأغذية، وهي مملوكة في النهاية لمجموعة صافولا، وهي شركة مساهمة عامة مقرها في جدة وواحدة من شركات الأعمال التجارية الزراعية الرائدة في المملكة العربية السعودية والتي تتمتع بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

ومنذ عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 10.4 مليار يورو في 167 مشروعًا في مصر، مع ما يقرب من 57% من محفظته في مشاريع القطاع الخاص.