«الأوروبي لإعادة الإعمار» يقدم تمويلا بـ10 ملايين دولار إلى «الكويت الوطني» لصالح «الصغيرة والمتوسطة»

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اعتزامه تقديم تمويل تصل قيمته إلى 10 ملايين دولار لبنك الكويت الوطني في إطار برنامج شباب مصر في الأعمال التجارية “YiB” لإعادة إقراضه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الخاصة المؤهلة التي يتولى مسئولية إدارة عملياتها أو غالبية ملكيتها لشخص أقل من عمر 35 عامًا وفقاً لما هو محدد بالبرنامج.

موعد الموافقة على التمويل

وقالت البيانات التي أفصح عنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار على موقعه الالكتروني إن موعد الموافقة على القرض سيكون في 7 سبتمبر المقبل.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يرفع هذا التعاون بين الجانبين حجم التمويل المتاح للشباب في مصر، ومساعدة هذه المجموعة من المقترضين على بناء مهاراتهم وتنمية أعمالهم التجارية، ومن ثم تعزيز ريادة أعمال الشباب ومشاركتهم في الأعمال من خلال منهج متكامل.

كما سيساعد التمويل الشباب على توسيع قدراتهم التجارية في السوق، حسبما أفادت بيانات البنك الأوروبي.

وقبل أيام قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه يخطط تقديم قرض يصل إلى 40 مليون دولار لبنك الكويت الوطني سيتم إقراضها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعيم أنشطة الإقراض لبنك الكويت، فضلاً عن توسيع إمكانية الوصول للتمويل من قبل المشروعات الصغيرة.

إجمالي استثمارات البنك الأوروبي

جدير بالذكر أن الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ عام 2012 بلغت نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعًا، أكثر من 76% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.

وكانت مصر أكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.