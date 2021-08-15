«الأوروبي لإعادة الإعمار» يبحث توفير تمويلات بـ82 مليون دولار للبنك الأهلي المتحد مصر

من المقرر الموافقة على تقديمها في 15 سبتمبر المقبل

يبحث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم مجموعة من التمويلات للبنك الأهلي المتحد مصر لصالح مشروعات مختلفة وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 82 مليون دولار، ومن المقرر الموافقة علي تقديمها في 15 سبتمبر المقبل، وفق 4 بيانات منشورة علي موقع البنك الأوروبي.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بيانه الأول، إنه يبحث تقديم قرض للبنك الأهلي المتحد مصر يصل إلى 10 ملايين دولار لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، وسيتم إقراض تلك الشركات ضمن سلاسل قيمة معينة (في قطاعات الأعمال التجارية الزراعية والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

وأشار بيان البنك أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ نحو 10 مليون دولار، وسيوفر المشروع استثمارًا مبتكرًا لنفقات رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية.

في سياق متصل، قال البنك الأوروبي إنه يخطط تقديم تمويل للبنك الأهلي المتحد مصر يصل إلى 30 مليون دولار أمريكي لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في مصر، وسيمكن هذا المشروع البنك الأهلي المتحد من زيادة توفر التمويل متوسط ​​الأجل لتلك الشركات الصغيرة ودعم قدرته التنافسية من خلال الوصول إلى عملاء جدد ومناطق خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 30 مليون دولار .

وأشار البيان الثالث الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أن القرض الثالث الذي يبحث تقديمه للبنك الأهلي المتحد مصر يصل إلى 12 مليون دولار (تمويل من البنك الأوروبي نفسه بقيمة 9 ملايين دولار وتمويل مشترك من الصندوق الأخضر للمناخ يصل إلى 3 ملايين دولار) وذلك لإقراض المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل قيمة معينة للاستثمار في تقنيات وخدمات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

وأوضحت بيانات “الأوروبي لإعادة الإعمار” أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ نحو 12 مليون دولار، ومن المقررتقديم مزيج من التمويل متوسط ​​الأجل والخبرة الفنية في حزمة تعزز الاستثمار المستهدف في تقنيات وخدمات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه في مصر.

وذكر البيان الرابع للبنك الأوروبي، أنه يخطط تقديم برنامج تيسير التجارة “TFP” يصل إلى 30 مليون دولار لدعم تسهيل وتعزيز أعمال التمويل التجاري الحالية من خلال توفير الضمانات لتمويل القروض المتعلقة بالتجارة للشركات المحلية لتمويل ما قبل التصدير وما بعد الاستيراد والتوزيع المحلي للسلع المستوردة.

وأشار بيان البنك الأوروبي إلى أن هذا التمويل التجاري مع البنك الأهلي المتحد سيؤدي إلي تعزيز تنمية تمويل التجارة في المنطقة، مما يساهم في التنمية الاقتصادية لمصر وسيعمل أيضًا على تعزيز مرونة النظام المالي من خلال التركيز على المناطق الجغرافية التي بها فجوات تمويل التجارة، واستهداف المعاملات التجارية ذات الأولوية العالية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 30 مليون دولار.