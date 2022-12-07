الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: الاستثمار الأخضر الحل الأمثل لمواجهة المشكلات الاقتصادية فى مصر

كشف خالد حمزة، مدير عام ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، أن الحل الأمثل أمام مصر لمواجهة المشكلات الاقتصادية، هو الاستثمار الأخضر .

وأكد حمزة – خلال فعاليات مؤتمر يوروموني 2022، خلال الجلسة الثانية بعنوان كيف نجعل الاقتصاد المصري مستداما- أنه يجب وضع برنامج محدد لتطوير الاستثمار في قطاع الاقتصاد الأخضر.

وأشار حمزة إلى أن مصر تمتلك أكثر من مصدر متجدد للطاقة.

وانعقدت فاعليات مؤتمر يورومني الجلسة الثانية التي أعقبت جلسة وزير المالية، الدكتور محمد معيط، “كيف نجعل الاقتصاد المصري مستداما”.

ويعد “يوروموني” هو أحد المؤتمرات الدولية السنوية التي تتطرق لقضايا وفرص ومجالات الاستثمار في كل أنحاء العالم مع التركيز على حافظة الأوراق المالية وحقوق المساهمين واستثماراتهم في مصر.

و يتناول المؤتمر هذا العام الاستثمار في المرونة الاقتصادية والاستدامة.