«الأوروبي لإعادة الإعمار»: قرض بـ 150 مليون دولار لتعزيز رأس مال البنك التجاري الدولي

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) دعمه للقطاع المالي في مصر من خلال تقديم قرض بقيمة 150 مليون دولار لصالح البنك التجاري الدولي (CIB).

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في بيان صحفي، إنه سيتم استخدام هذا التسهيل لتعزيز رأس مال البنك التجاري الدولي، وتعزيز آفاق نموه، وتحسين هيكل رأس المال، وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه يقدم هيكل تمويل مبتكرا، كونه أحد المقرضين العاملين في السوق المحلية المؤهلين لتقديم تسهيلات من المستوى Tier II بشروط تجارية لبنوك مثل البنك التجاري الدولي.

وقال النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يورجن ريجترينك: “يسر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التوقيع على هذه التسهيلات مع شريكنا البنك التجاري الدولي، وسيسهم هذا القرض في تعزيز قاعدة رأس المال الإجمالية للبنك التجاري الدولي ودعم استقرار أحد اللاعبين المهمين في السوق المصرية”.