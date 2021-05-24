الأوروبيون يهددون بمنع مرور الطائرات فوق بيلاروسيا

ردًّا على إجبار بيلاروسيا طائرة راين إير على الهبوط

هدد القادة الأوربيون، اليوم الاثنين، بالحد من مرور الطائرات فوق بيلاروسيا، وربما تقييد وسائل مواصلاتها الأرضية؛ وذلك ردًّا على إجبار بيلاروسيا طائرة راين إير على الهبوط في حادثةٍ أدانتها الدول الغربية ووصفتها بـنها عمل من أعمال “قرصنة الدولة.”

منع مرور الطائرات فوق بيلاروسيا

وسعى القادة الأوروبيون إلى استخدام أقوى لغة في إدانة حادثة احتجاز الطائرة، التي جرت أمس الأحد، عندما قامت طائرة حربية بيلاروسية باعتراض طائرة مدنية متجهة من اليونان إلى ليتوانيا، وإجبارها على الهبوط في مينسك، ثم اعتقال صحفي معارض كان على متنها.

وطالبت العديد من البلدان الأوروبية بإطلاق سراح الصحفي رومان بروتيسفيتش البالغ من العمر 26 عامًا الذي كان نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تواجده في المنفى هو المصدر الوحيد المتبقي للأخبار بشأن الأوضاع في بيلاروسيا منذ أن شنّت السلطات هناك حملة اعتقالات ضخمة، العام الماضي، طالت المعارضين.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن طلبًا بتعليق الرحلات الدولية فوق المجال الجوي لبيلاروسيا تم إرساله إلى هيئة الطيران المدني الدولية.

وأضافت أنه ستتم كذلك مناقشة فرض حظر على شركة بيلافيا الحكومية البيلاروسية للنقل الجوي؛ لحرمانها من استخدام المطارات الأوروبية.

وبادرت شركة إيربلتك اللاتفية للنقل الجوي بإعلان أنها لن تستخدم المجال الجوي البيلاروسي. وقالت شركة افيا سولوشن الليتونية للنقل الجوي إنها ستفعل الشيء نفسه.

وقال وزير المواصلات الليتواني إن شركة لوت البولندية وشركة ويز المجرية ستتجنبان أيضًا استخدام المجال الجوي البيلاروسي.

ورغم هذا، تبدو خيارات اتخاذ تدابير انتقامية غربية محدودة، إذ إن هيئة الطيران المدني الدولية ليست لديها سلطات رقابية، بجانب أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سلطة على الرحلات الجوية التي تقلع وتهبط في بيلاروسيا ولا على الطيران في مجالها الجوي.

إنذار كاذب بوجود قنبلة

كانت بيلاروسيا قد قللت من أهمية جولة سابقة من العقوبات المالية الأوروبية والأمريكية. وقالت بيلاروسيا إنها تصرفت استجابةً منها لتهديد بوجود قنبلة على الطائرة. وتبيَّن لاحقًا أن الإنذار بوجود قنبلة على الطائرة كان كاذبًا.

وقالت بيلاروسيا، الاثنين، إن سلطات المراقبة الجوية الأرضية قدمت توجيهات للطائرة، لكنها لم تأمرها بالهبوط.

وقدمت روسيا دعمًا أمنيًّا ودبلوماسيًّا وماليًّا للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، واتهمت الغرب بالنفاق.

وأشارت روسيا إلى أنه في عام 2013 تم إجبار طائرة أقلعت من روسيا كانت تُقلّ رئيس بوليفيا، على تغيير مسارها إلى النمسا بعد تقارير أشارت إلى أنها ربما كانت تحمل إدوارد سنودن المتهم من قِبل الولايات المتحدة بتسريب معلومات استخبارية.