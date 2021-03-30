اقتصاد وأسواق

«الأوروبية للصناعات الدوائية» تطلق دواء «تيكانيز بلس» لعلاج حساسية الأنف

ويحتوي على مادتي (فلوتيكاوزن بروبيونات وازيلاستين)
المرسي عزت 3:31 م, الثلاثاء, 30 مارس 21 3:31 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

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أطلقت الشركة الأوروبية للصناعات الدوائية-إحدى شركات مجموعة فاركو للأدوية-دواء “تيكانيز بلس”، وهو أحدث منتجاتها في سوق الدواء.

ويحتوي على مادتي (فلوتيكاوزن بروبيونات وازيلاستين) لعلاج أعراض حساسية الأنف الموسمية والمزمنة، في إطار حرص مجموعة فاركو على دعم تطوير ونهضة صناعة الدواء.

ويمثل دواء “تيكانيز بلس” أحدث طرق العلاج في سوق الدواء المصرى؛ لأنه يحتوي على مادتي الفلوتيكازون بروبيونات والازيلاستين، واللتان أوصت بهما جميع التوصيات العلاجية العالمية الحديثة في علاج الأعراض الشديدة لمرض حساسية الأنف، وهو من أكثر الأمراض انتشارًا، ويصيب نحو ربع سكان العالم.

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ويعاني نسبة 50% من المرضى من حساسية الأنف قبل بلوغ سن العاشرة، كما يعاني 66% من المرضى من عرض واحد على الأقل من الأعراض الشديدة بما يكفي للتفاعل مع أنشطتهم اليومية أو نومهم.

كما تؤثر الأعراض على ضعف الأنشطة اليومية والوظائف الإدراكية لنسبة 62.1% من المرضى، واضطر نحو 26% منهم الحصول على إجازة من العمل في العام بسبب أعراض المرض، الذي شكل عبئًا اقتصاديًا على نسبة 13% من المرضى بسبب اضطرارهم لزيارة الأطباء كثيرًا.

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بقلم المرسي عزت

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