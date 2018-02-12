الأوروبية في صدارة السيارات المستوردة بحصة 42%

شريف عيسى:أفرج منفذ الإسكندرية الجمركى عن ما يقرب من 55 ألفًا و525 سيارة ملاكى، تتبع 56 علامة تجارية، تولت استيراد طرازاتها خلال العام الماضى، بحسب التقرير الصادر عن جمارك الإسكندرية.احتلت العلامات الأوروبية صدارة الأكثر استيراداً للسيارات خلال العام الماضى، بحصة بلغت %43، بإجمالى 23 ألفاً و838

شريف عيسى:

أفرج منفذ الإسكندرية الجمركى عن ما يقرب من 55 ألفًا و525 سيارة ملاكى، تتبع 56 علامة تجارية، تولت استيراد طرازاتها خلال العام الماضى، بحسب التقرير الصادر عن جمارك الإسكندرية.

احتلت العلامات الأوروبية صدارة الأكثر استيراداً للسيارات خلال العام الماضى، بحصة بلغت %43، بإجمالى 23 ألفاً و838 سيارة، من 20 علامة تجارية تتولى إدارة عملياتها فى مصر.

حلت العلامات الكورية بالمركز الثانى بحصة سوقية %22، بإجمالى 12 ألفاً و412 وحدة، من 3 علامات تجارية.

أما المركز الرابع فكان من نصيب العلامات اليابانية، التى استطاعت على مدار 2017 استيراد 10 آلاف و791 وحدة، من خلال 9 علامات تجارية فيما اقتنصت العلامات الصينية المنشأ، المركز الخامس بإجمالى 4449 سيارة، بحصة سوقية %8، عبر 21 علامة تجارية.

وتمكنت العلامات الأمريكية من استيراد 3881 سيارة، احتلت بها المرتبة الخامسة بحصة سوقية %7، مع العلم أن عدددها فى مصر 2 فقط، فيما بلغت الحصة السوقية لعلامات أخرى %1 من إجمالى الطرازات التى استوردتها على مدار عام كامل.

أظهر تقرير منفذ الإسكندرية الجمركى، استيراد الوكلاء 4254 سيارة فارهة لما يقرب من 13 علامة تجارية.

تصدرت «رينو» قائمة العلامات التجارية الأكثر استيراداً بإجمالى 10 آلاف و410 سيارات خلال 2017، فيما اقتنصت العلامة الكورية «هيونداى» المركز الثانى بعد تمكنها من الإفراج عن 6540 وحدة، أما المركز الثالث فحصدته كيا بإجمالى 5161 سيارة.

أما المركز الرابع كان من نصيب العلامة اليابانية «تويوتا»، التى استطاعت الإفراج عن 4263 سيارة، فيما تمكنت أوبل من احتلال المرتبة الخامسة بإجمالى 3646 وحدة، وحلت نيسان بالمركز السادس.واقتنصت مرسيدس الفارهة المركز السابع فى القائمة، والمركز الأول فى العلامات الفارهة بإجمالى 2706 سيارات مستوردة، فيما جاءت فورد الأمريكية فى المركز الثامن بإجمالى 2365 وحدة، أما المركز التاسع فجاء من نصيب العلامة الإيطالية فيات بإجمالى 1650 سيارة، وحصدت ميتسوبيشى اليابانية المركز العاشر فى القائمة بإجمالى 1558 سيارة.

وقال شادى ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، أكبر موزع للسيارات فى مصر، إنه يتوقع أن يشهد العام الجارى زيادة فى المبيعات الإجمالية لسوق السيارات، بنسبة بين 10 إلى %15»، مقارنة بالعام الماضى، الأمر الذى يدفع الشركات والوكلاء لزيادة حصصهم الاستيرادية سواء من السيارات الكاملة أو من المكونات.

وتوقع أن تتصدر «رينو» قائمة العلامات التجارية بالنسبة للمستورد، فى ظل التنوع الشديد الذى تتمتع بها العلامة الفرنسية، فيما تحتفظ شيفورليه بقيادة سوق السيارات بالنسبة للعلامات الشعبية، وBMW بالنسبة للعلامات الفاخرة، فى ظل قدرتها على تجميع أكبر عدد من طرازاتها بمصانع البافارية.

أشار إلى أن التوقعات المتفائلة بمستقبل سوق وصناعة السيارات تستند فى الأساس حول التعديلات التى تجريها الحكومة والبرلمان، على عدد من التشريعات المتعلقة بسوق السيارات، والجدول الزمنى لتطبيقها.

إلا أن كريم نجار، رئيس مجلس إدارة كيان للتجارة والإستثمار، والمدير التنفيذى للمصرية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى وسيات والمستورد الحصرى لسكودا، أكد أنه من المتوقع استمرار الأداء الضعيف للسوق خلال 2018، فى ظل ضعف الإقبال على الشراء.

وتوقع نجار أن تشهد السوق على مدار العام الجارى العديد من التغيرات تتسبب فى تخارج العديد من العلامات التجارية مع تدنى حركة البيع.

قائمة بالعلامات التجارية الأكثر استيراداً للسيارات الملاكى خلال 2017: