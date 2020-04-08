«الأوروبية» تقود العلامات الأعلى مبيعاً للسيارات الكهربائية

قادت العلامات الأوروبية قائمة أكبر 10 علامات تجارية مبيعًا للسيارات الكهربائية خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى، وسط غياب شبه كامل للعلامات الصينية، فى القائمة، التى أكتفت بالمشاركة بعلامة واحدة فقط وهى سايك.

تستحوذ الصين على حصة تصل إلى %50 من إجمالى إنتاج العالم من السيارات الكهربائية، إلا أن اتجاه السلطات لغلق المصانع على مدار شهرى فبراير ومارس أدى إلى وقف علميات الإنتاج.

احتلت تسلا المركز الأول فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى، بعد أن تمكنت من تسليم 28 ألفًا و269 سيارة، مقابل 63 ألف مركبة مباعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بتراجع يصل إلى %55.

هبطت الحصة السوقية للعلامة الأمريكية تسلا خلال العام الحالى لتسجل %11 من إجمالى مبيعات الكهربائية حول العالم، مقابل %17 حصتها السوقية خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

جاءت بى إم دبليو فى المركز الثانى بعد أن سجلت مبيعات إجمالية خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى تصل إلى 21 ألفًا و27 سيارة، مقابل 24 ألفًا و706 وحدة مباعة خلال 2019.

رغم تراجع مبيعات بى إم دبليو إلا أن حصتها السوقية ارتفعت من 6 % خلال 2019 إلى %8 نهاية شهر فبراير من العام الحالى.

حصدت فولكس فاجن المركز الثالث فى القائمة، ورغم التراجع العالمى فى مبيعات السيارات الكهربائية تمكنت العلامة الألمانية من تحقيق نموا فى أداءها خلال تلك الفترة من هذا العام بنسبة تصل إلى %8، بإجمالى 18 ألفًا و563 سيارة، مقابل 17 ألفًا و199 مركبة.

ارتفعت الحصة السوقية للعلامة التجارية فولكس فاجن لتسجل %7 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب الكهربائية المباعة فى جميع دول العالم، مقابل %4 خلال العام الماضى.

المركز الرابع جاء من نصيب رينو الفرنسية، التى صعدت مبيعاتها خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى بإجمالى 16 ألفًا و632 وحدة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، التى بلغت 11 ألفًا و694 وحدة، لتصعد حصتها السوقية من %2 فى 2019، إلى %6 نهاية فبراير من العام الحالى.

جاءت بيجو فى المركز الخامس لتشارك للمرة الأولى فى تاريخها بالقائمة، بعد أن نجحت فى تسليم 13 ألفًا و414 سيارة، بحصة سوقية تصل إلى %5.

فى المركز السادس حلت نيسان اليابانية، وسلمت 12 ألفًا و228 سيارة، مقابل 22 ألفًا و316 سيارة، كما هبطت حصتها السوقية من %6 خلال 2019، إلى %5 نهاية فبراير 2020.

أشار تقرير EV-Sales إلى استحواذ فولفو على المركز السابع فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا للمركبات الكهربائية خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى.

تراجعت مبيعات فولفو العالمية من المركبات الكهربائية لتسلم خلال شهرين يناير وفبراير الماضيين 11 ألفًا و879 سيارة، مقابل 12 ألفًا و206 مركبات مباعة خلال شهرى يناير وفبراير 2019.

رغم تراجع مبيعات فولفو إلا أن حصتها السوقية ارتفعت نهاية فبراير 2020، لتسجل %4، مقارنة بحصتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، التى قدرت %2.

جاء المركز الثامن من نصيب العلامة التجارية هيونداى، التى تمكنت من تسليم 11 ألفًا و867 سيارة على مدار العام الحالى، مقابل 16 ألفًا و526 وحدة مباعة خلال 2019، إلا أن حصتها السوقية ارتفعت إلى %4 نهاية فبراير الماضي، مقابل %3 خلال العام الماضى.

شاركت العلامات الصينية بعلامة تجارية وحيدة «سايك» وجاءت بالمركز التاسع، بعد أن هوت مبيعاتها بإجمالى 11 ألفًا و379 سيارة، مقابل 27 ألفًا و330 مركبة مباعة خلال 2019، ليتسبب هبوط المبيعات فى تراجع حصتها السوقية إلى %4.

تجدر الإشارة إلى أن سايك استحوذت خلال شهرى يناير وفبراير من العام الماضى على حصة سوقية تصل إلى %6 من إجمالى مبيعات الكهربائية حول العالم.

أظهر تقرير Ev-sales اقتناص كيا المركز العاشر بعد أن سجلت مبيعات إجمالية خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى 11 ألفًا و271 سيارة، مقابل 12 ألفًا و512 مركبة مباعة خلال 2019، لتتراجع مبيعاتها بنسبة %10. تضاعفت حصة كيا السوقية خلال هذا العام لتصل إلى %4 نهاية فبراير، مقابل حصتها خلال العام الماضى، التى قدرت بنحو %2 من إجمالى مبيعات الكهربائية