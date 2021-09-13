استثمار

«الأوروبى» يبحث مع «الإسكان» إجراء دراسات محطات تحلية المياه تمهيدا لطرحها على الشركات الخاصة

500 مليون يورو إجمالى المنح المقدمة من الاتحاد للقطاع بمصر
سمر السيد 6:58 ص, الأثنين, 13 سبتمبر 21 6:58 ص, الأثنين, 13 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يجرى الاتحاد الأوروبى مناقشات مع وزارة الإسكان لإجراء دراسات تتعلق بمشروعات تحلية مياه البحر المقرر طرحها على القطاع الخاص.

صرح بذلك إبراهيم عافية، مسئول قطاع التعاون بالاتحاد فى القاهرة، مشيرا إلى أن إجمالى محفظة المنح المقدمة لمشروعات قطاع المياه فى مصر بلغ حتى الآن نحو 500 مليون يورو.

وتوقع أن يتراوح إجمالى منح المشروعات المستهدف تقديمها لمصر قبل نهاية العام الجارى ما بين 50 إلى 60 مليون يورو فى قطاعات مختلفة مثل الزراعة والبيئة والتدريب.

ورجح أن تبدأ مناقشات استراتيجية أولويات الشراكة الجديدة ما بين عامى 2021 – 2027 الأسبوع الجارى مع وزارة الخارجية، موضحا أنها تتضمن عددا من القطاعات وهى البيئة والتغير المناخى والتحول الرقمى.

اقرأ أيضا  المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: قدمنا 25 مليار دولار تمويلات للدول الإفريقية

وقال إنه حتى الآن لم يتم تحديد المبالغ المالية المقرر تخصيصها لصالح الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك مشروعا يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لصالح الشباب والمرأة فى مجالات التمويل والتدريب بالمحافظات، موضحا أن الاتحاد سيقدم لصالح المشروع منحة بقيمة 12 مليون يورو فى حين سيوفر البنك قرضا تقترب قيمته من 50 مليون يورو.

كان السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر قال – فى حوار سابق مع «المال» – إن القاهرة تتعاون مع الاتحاد حاليًا فى تنفيذ حافظة من المشروعات بقيمة مليار يورو كمنح، ومن بين هذه الحافظة الجارية، تبلغ قيمة عمليات المزج بين المنح والقروض نحو 617.5 مليون يورو (جميعها مشروعات قيد التنفيذ) مما يجعل مصر المستفيد الأكبر من منصة الاستثمار فى الجوار للاتحاد الأوروبى.

اقرأ أيضا  مفوضة الاتحاد الأوروبى : التعاون الدولي سبيل النجاة الوحيد من جائحة كورونا

وأضاف أن القطاعات الرئيسية التى تغطيها الحافظة هى الطاقة (%20) والمياه (%22) والبيئة وتغير المناخ (%8) بينما تشكل القطاعات الاجتماعية %25 من الحافظة، وعلى وجه التحديد، قدم الاتحاد الأوروبى مساهمات كبيرة لقطاعات الصحة والتعليم والتنمية الحضرية والريفية، وهو المساهم الأول فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان. وأكد أن استراتيجية الشراكة الجديدة مع مصر ستكون مشابهة للاستراتيجية السابقة، بما فى ذلك ما يتعلق بقطاعات متنوعة مثل المياه والبيئة والطاقة والنقل، إلى جانب المجالات الحديثة التى من شأنها مساعدة مصر على تنفيذ المشروعات بأسلوب أكثر مراعاة للبيئة، مشددا على أن التركيز لن يقتصر على التحول الرقمى فى ميدان الاقتصاد، وإنما يمتد كذلك إلى الجانب البيئى

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

وزارة الري توافق على 16 مشروعا بالشواطئ المصرية

مدحت إسماعيل 10:45 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

وزارة السياحة تنظم ندوة توعوية لأصحاب البازارات بالأقصر

محمود محسن 6:37 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

السيسي يوجه بمراعاة خروج تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه

هاني جميعي 5:39 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

«التموين» تطلب من «المؤسسة الإسلامية» زيادة تمويل السلع بقيمة مليار دولار

أحمد عاشور 9:24 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21

شركات مصرية توقع عقود بناء محطات كهرباء فى ليبيا بمليارى دولار

أحمد عاشور 9:13 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21

«جوشى مصر» تضخ 4.5 مليار جنيه لإضافة خط إنتاج جديد

سمر السيد 7:30 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21