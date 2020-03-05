«الأوروبى للتنمية الريفية » : تسجيل المؤشر الجغرافي للسلع في المنيا والفيوم

قال ماريو مارجيوتا مدير برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية اليوم إنه سيتم عقد ورشة عمل في شهر أبريل المقبل لبحث تسجيل المؤشر الجغرافي للسلع في محافظة المنيا.

وأكد ردا على سؤال «المال» خلال المؤتمر الصحفي الذى بدأت فعالياته اليوم فى مرسى مطروح أنه سيتم أيضا في شهر سبتمبر المقبل عقد ورشة عمل في محافظة الفيوم والتي تشتهر بالفراخ البيجاوي والنباتات الطبية والعطرية لبحث تسجيل المؤشر الجغرافى للسلع فيها .

وأعلن الدكتور على المصيلحى اليوم فى مؤتمر فى محافظة مرسى مطروح تدشين منظومة المؤشر الجغرافى للسلع والمنتجات المصرية لزيادة قيمتها التصديرية.

وتهدف منظومة المؤشر الجغرافى للسلع إلى تحديد بلد المنشأ على كل السلع والمنتجات المصرية المصدرة الى الخارج لزيادة قيمتها التصديرية والتنافس مع السلع الأخرى.

وأضاف “مارجيوتا” أنه سيتم العمل على عودة زراعة العنب والمشمش في الفيوم لأنهما كانتا أشهر وأهم سلعتين تتميز بهما الفيوم وتم التوقف عن زراعتهما مؤخرا.

وزير التموين : رفع ملف تقنين الأراضى إلى الزراعة قريبا

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إنه سيقوم بتقديم ملف لتقنين الأراضي الزراعية في محافظة مرسى مطروح إلي وزير الزراعة لمساعدة المزارعين في زيادة المساحات الزراعية والعمل على تحقيق أقصى درجات الاستفادة من المؤشر الجغرافي للسلع. الدكتور على المصيلحى وزير التموين خلال مؤتمر اليوم فى مرسى مطروح

وأكد المهندس جلال معوض المدير الميداني للمشروع “المؤشر الجغرافي للسلع و المنتجات بمطروح” أنه على مدار عامين ونصف مدة تنفيذ المشروع تم بناء القدرات المؤسسية لجمعية مطروح لتنمية الزراعات الصحراوية (مدد) على إدارة المشروعات المالية و الإدارية وتوفير المعدات اللازمة لتحسين جودة الإنتاج والمشاركة فى المعارض المحلية والدولية لزيادة الفرص التسويقية.

وقال إنه تم استهداف توعية 300 مزارع بمطروح على كيفية تأهيلهم للوصول بمنتجاتهم للحصول على المؤشر الجغرافى لحماية منتجاتهم ومنحهم فرص تصديرية وتسويقية أكبر.

يشار إلي أن مشروع المؤشر الجغرافي للسلع و المنتجات بمطروح قام بتنفيذه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا “سيداري ” بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الإيطالي بتكلفة تقديرية 300 ألف يورو.

وشارك في المؤتمر الدكتور صفى الدين نائبا عن وزير الزراعة والدكتور عمرو عبد المجيد مدير برنامج الحوكمة البينية بسيدارى وماريو مارجيوتا مدير برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية وفيلتشى لونجوباردى مدير التعاون الإيطالي في مصر.