الأوروبى للتعمير: الاقتصاد المصرى يشهد نموا خلال الفترة المقبلة

قالت ريم السعدي ، مدير برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن حجم استثمارات البنك خلال العام الماضى بلغ نحو 1.4 مليار يورو بالسوق المحلية، استحوذ قطاع الطاقة المتجددة على جانب كبير منها.

و أضافت – فى فعاليات ورشة العمل التى نظمها اليوم الخميس، المجلس التصديرى للصناعات الهندسية – أن البنك يرى أن الاقتصاد المصرى سيشهد نموا خلال الفترة المقبلة .

و عرضت مساعدة البنك للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، موضحةً أن تلك المساعدة تتم عبر شقين الأول : يتمثل فى تقديم خدمات استشارية ودعم فنى و الآخر عبر توفير التمويل المباشر وغير المباشر.

ولفتت إلى أن البنك يعتبر مؤسسة تنموية مالية، وقد أسسته 65 دولة، وتتمثل أجندته فى مساعدة الاقتصاديات التى تمر بمرحلة انتقالية.