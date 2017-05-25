الأوروبى للإنشاء يقدم استشارات فنية لنحو 570 مشروعاً

المال ـ خاص

قالت كاترينيا هانسن، مدير مفوض بالبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، إن البنك قدم استشارات فنية ومالية لما يقرب من 570 مشروعا منذ بداية عمله بالسوق المصرية.

وأضافت، خلال فعاليات الاجتماع الذى نظمته لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال التى يرئسها على عيسى أمس لمناقشة منظومة جمع القمامة والفوائد التى تعود على القطاع الخاص فى الاستثمار بهذه المنظومة، أن البنك استثمر فى ما يقرب من 47 مشروعاً بمصر منذ بداية العمل بالسوق المحلية حتى الآن، مشيرةً إلى أن %80 من استثماراته تخصص للقطاع الخاص والباقى للحكومة، مشيرةً إلى أن مصرفها ينفذ مشروعات بنية تحتية ليست فقط مع الدولة بل مع مستثمرين ما جعل لديه خبرة واسعة للعمل مع الطرفين.

كانت جانيت هاكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير “EBRD”، قد قالت تصريحات صحفية سابقة إن البنك دعم القطاع الخاص فى مصر بمبلغ 700 مليون يورو خلال العامين الماضيين وأن البنك بصدد استئناف تمويل مشروعات برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، وتجرى محادثات حالية مع الشركات على أن يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الربع الثانى من العام الحالى 2017.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير استثمر 2.3 مليار يورو في مصر من خلال 43 مشروعًا، منذ بدء أنشطته في البلاد في نهاية عام 2012، وتشمل مجالات القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية والتصنيع والخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية، مثل الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي ودعم خدمات النقل، ولدى البنك برنامج قائم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ المحفظة التمويلية الموجهه لها نحو 410 ملايين دولار.