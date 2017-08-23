الأوروبى للإعمار يوقع أول تمويل لتعريفة الطاقة بـ116 مليون دولار

❐ تشغيل المشروعات نهاية 2018.. والكهرباء: الاتفاق على تمويلات بقيمة مليار دولار حتى الآنعمر سالم وهاجر عمران: بدأ البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أمس، توقيع أول تعاقدات المرحلة الثانية من برنامج تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة، بتوفير 116 مليون دولار لمشروعى طاقة شمسية مع شركتى &l

❐ تشغيل المشروعات نهاية 2018.. والكهرباء: الاتفاق على تمويلات بقيمة مليار دولار حتى الآن



عمر سالم وهاجر عمران:



بدأ البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أمس، توقيع أول تعاقدات المرحلة الثانية من برنامج تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة، بتوفير 116 مليون دولار لمشروعى طاقة شمسية مع شركتى «إيرين رينيوابل» و«أكسيس باور»، بالتعاون مع مؤسسة «بروباركو» التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية.

وتوقع أحمد مرتضى، مسئول ملفات الطاقة لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن تبدأ الشركات التى يمول البنك مشروعاتها فى إطار تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة العمليات الإنشائية نهاية العام الحالى، والتى تستمر 12 شهرا، على أن تبدأ التشغيل نهاية 2018.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن البنك سيوجه تمويلاته المعلن عنها لتعريفة الطاقة بقيمة نصف مليار دولار إلى 16 مشروعا، إلى محطات الطاقة الشمسية فقط، مشيرا إلى أن الشركات متقدمة إلى حد ما فى توليد تلك الطاقة.

جدير بالذكر أن التمويلات التى أتاحها البنك أمس ستوجه إلى إنشاء وتشغيل محطتى توليد كهرباء باستخدام خلايا الفوتوفولتية الشمسية بقدرة 50 ميجاوات لكل منهما.

كان البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار، ومؤسسة أوبك الأمريكية، قد انسحبا فى يونيو 2016 من تمويل مشروعات برنامج تعريفة الطاقة فى المرحلة الأولى، بعد فشلهما فى التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن اللجوء للتحكيم الدولى عند نشوب نزاعات قانونية بين أطراف التعاقدات.

وأشار مرتضى إلى أن البنك قد أجل تمويل مشروعات طاقة الرياح إلى وقت لاحق، على أن يبدأ فى دراستها العام المقبل.

ومنذ أيام كشفت جانيت هكمان، المدير التنفيذى بالبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط والممثل المقيم بالقاهرة، فى تصريحات لـ«المال»، أنه سيوجه حزمة تمويلات بقيمة نصف مليار دولار إلى مشروعات تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضافت هكمان أن التمويلات موجهة لنحو 16 مشروعا، كما أن البنك سيوقع على التعاقد الأول خلال الأسبوع الحالى، على أن تتم الأخرى تباعا حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن أحد المشروعات سيكون فى أسوان.

وفى الإطار نفسه، كشف مصدر مسئول فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن توقيع 15 شركة عالمية ومحلية اتفاقية شراء الطاقة المتجددة للمرحلة الثانية لمشروعات تعريفة الطاقة حتى الآن.

ويشارك فى المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة شراء الطاقة نحو 36 شركة وتحالفا عالميا ومحليا، وحددت وزارة الكهرباء أكتوبر المقبل كموعد نهائى للشركات والتحالفات لتدبير التمويلات الخاصة بالمشروعات، وإلا سيتم سحب المشروع من المستثمر.

وأضاف المصدر لـ«المـال» أن كل الشركات الـ15 قامت بتدبير تمويلها بقيمة تصل لنحو مليار دولار، كما أن كل المشروعات بقطاع الطاقة الشمسية بنظام الخلايا الفوتوفولتية والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.

وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، 6 سنتات فقط من ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ.