الأوروبى للإعمار: قرض بقيمة 30 مليون دولار للبنك الإفريقى العربى

سمر السيد وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر اليوم الثلاثاء عقدا لتقديم قرض قيمته 30 مليون دولار أمريكي للبنك العربي الأفريقي الدولي. ومن المقرر أن يساعد خط ائتمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمي

سمر السيد

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر اليوم الثلاثاء عقدا لتقديم قرض قيمته 30 مليون دولار أمريكي للبنك العربي الأفريقي الدولي.

ومن المقرر أن يساعد خط ائتمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنك العربي الأفريقي الدولي في توسيع نطاق إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيسهم في زيادة فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة في مصر. فعلى الرغم من كونها تمثل أكثر من 90 في المائة من كافة الشركات في مصر وتوفر أغلبية الوظائف، إلا أنه يظل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل محدودًا.

وقال السير تسوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن مسرورون جدًا بتوسيع تمويلنا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر عن طريق البنك العربي الأفريقي الدولي، والذي نتشارك معه للمرة الأولى. إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة في مصر هو أحد أولوياتنا الرئيسية لأنها تلعب دورًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي “.

ومن جانبه،علق حسن عبد الله نائب الرئيس والمدير التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي قائلا: “بينما هناك إجماع على كون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية بالنسبة للنمو الاجتماعي والاقتصادي في مصر، إلا أن هناك حاجة مُلحة لفهم المتطلبات المحددة لهذا القطاع والاستجابة لها. ومن شأن مرفق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديد الذي يقدمه البنك الاوروبي لإعاد الإعمار والتنمية للبنك العربي الأفريقي الدولي أن يخلق أوجه تعاون قوية وسيمكن البنك العربي الأفريقي الدولي من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنفس الحلول المخصصة التي ميزت دعمنا للعملاء من الشركات لأكثر من نصف قرن “.

ومن المتوقع أن يحصل البنك العربي الأفريقي الدولي على دعم مجموعة شاملة من المساعدات الفنية لتطوير خدماته لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مهاراته وقدرته التنافسية.