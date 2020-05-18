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«الأوروبى للإعمار»: سندات المجتمعات العمرانية تفوز بجائزة «صفقة التوريق لعام 2020- إفريقيا»

والتى استثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مبلغ 500 مليون جنيه مصرى أو ما يعادل 29 مليون يورو
سمر السيد 2:40 م, الأثنين, 18 مايو 20 2:40 م, الأثنين, 18 مايو 20

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فازت السندات الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والتى استثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مبلغ 500 مليون جنيه مصرى أو ما يعادل 29 مليون يورو ؛ بجائزة “صفقة عام 2020 – إفريقيا” فى فئة التوريق من قبل نشرة ” The Banker” التي تعد نشرة شقيقة لصحيفة “فاينانشال تايمز”.

وقال بيان صحفي صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ؛ إن صفقات نشرة “البانكر” للعام 2020 تحتفل بأكثر المعاملات المصرفية الاستثمارية إثارة للإعجاب عبر مجموعة واسعة من أسواق رأس المال العالمية.

وأضاف البيان ، أنه تم ترتيب حجم الإصدار الذي تم منحه وهو 4 مليار جنيه مصري من قبل شركة سروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وبنك مصر ، حيث كان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مشاركًا رئيسيًا والمستثمر الدولي الوحيد الذي شارك في العرض.

وكانت هذه ثانى صفقة في إطار برنامج العملة المحلية البالغ قيمته 10 مليارات جنيه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف تنويع مصادر تمويلها والحصول على بديل مرن وفعال من حيث التكلفة للتمويل المصرفى التقليدي.

وتعتبر التمويلات التي تم جمعها مؤثرة بشكل خاص ، حيث شرعت الهيئة فى خطة استثمارية طموح لتطوير عدد من المدن الجديدة لاستيعاب عدد السكان المتزايد في مصر بعيدًا عن الشريط الضيق من دلتا النيل.

ونوه البيان ان هذا سيساعد على تحفيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.

وذكر البنك في بيانه ، أنه استثمر بصورة إجمالية نحو 1.5 مليار جنيه (بما يعادل 88 مليون يورو) في البرنامج.

وقالت سو باريت ، رئيس البنية التحتية في تركيا والشرق الأوسط وإفريقيا لدي البنك ؛ ” نهنئ شركائنا المصريين على الفوز بهذه الجائزة المرموقة ويسعدنا أننا تمكنا من لعب دور مهم في هذا البرنامج الناجح”.

وأضافت أن برنامج السندات التاريخي يدعم مزيد من تعميق أسواق رأس المال بالدين المحلى فى مصر ويسهم فى تنويع أصول الجنيه المصرى القابلة للاستثمار لقاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين.

وأشار البيان ، إلى أن الهيئة قامت بتطوير أكثر من 20 مدينة ، بدعم قوى من القطاع الخاص بما في ذلك المطورون والمقاولون.

وتتمثل استراتيجية الهيئة فى تطوير مدن جديدة على الأراضي الصحراوية وإعادة توزيع السكان بعيدًا عن دلتا النيل وتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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