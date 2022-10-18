«الأوروبى للإعمار»: الحكومة المصرية تمنح الأراضى مجانا أو بقيمة 50% للاستثمار فى الاقتصاد الأخضر

قالت ريم السعدي، المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يرتكز حاليا على الاقتصاد الأخضر وتمويل شركات القطاع الخاص في تلك المجالات الصديقة للبيئة.

وأضافت خلال كلمتها بمعسكر الإعلاميين التدريبي للتغير المناخى – الذى تنظمه شركة نستله مصر لمناقشة القضايا البيئية في ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ – أن الدولة المصرية تهتم خلال تلك الفترة بوضع حوافز للتشجيع على الاستثمار في تلك الأنشطة، ومن أبرز تلك الحوافز هو منح رخصة خضراء ومنح الأراضي مجانا أو بقيمة 50% من تكلفتها، لافتة إلى أن تلك الحوافز جار العمل عليها.

وذكرت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو بنك تنموي يهتم بتوفير التمويلات وتقديم خدمات استشارية للمصانع والشركات للتوافق البيئي والتعرف علي حجم الانبعاثات الصادرة عنه.