الأورمان : صرف مواد غذائية ودعم نقدي لـ33 ألف عامل متضرر من «كورونا» بدءًا من السبت

عندنا بيانات العمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات اللي بيشتغلوا، وإن شاء الله هنوصلهم

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان في مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه أحمد موسى: “إنه عندنا بيانات العمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات اللي بيشتغلوا، وإن شاء الله هنوصلهم.

وأضاف: “لغاية دلوقتي عملنا دراسة على 50 قرية، كل قرية فيها ما يتراوح من 300-400 من بني سويف، والفيوم، واسوان، وسوهاج، والمنيا، والبحيرة، وكفر الشيخ.. وغيرها.. عمالة متأثرة من تداعيات فيروس كورونا.

وتابع: “أن وزيرة التضامن الاجتماعي عملت اجتماع مع المجتمع المدني علشان يشتغل كمان.. والمهندس أحمد ابوهشيمة اتبرع فعلًا على أرض الواقع بـ2 مليون جنيه لأسر متضررة في قرى من عدة محافظات. هديله مواد غذائية في حدود 500 جنيه تشمل لحوم.. هنكون معاهم في شعبان ورمضان.

وقال عن خطة الأورمان “احنا وصلنا حتى الآن إلى نحو 33 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا. وإحنا عندنا دلوقتي في المخازن كل ما يؤمن لـ33 ألف فرد من المواد الغذائية بما فيها اللحوم.. وهنبدأ من يوم السبت الجاي إن شاء الله أول حاجة في هذه المبادرة… إضافة للسعي لتوفير رواتب شهرية لهؤلاء عبر دعم نقدي.. عندي حاليا حوالي 2000 – 3000 أسرة.. وبأمل إننا نجمع ما يكفي لـ32 ألف فرد.. يمكن أن يتقاضى دعم نقدي يحصل عليه ببطاقته الشخصية من أي فرع لبنك مصر.. الحد الأدنى للدعم النقدي للفرد 500 جنيه، بنحاول نخليها تزيد من خلال التبرعات اللي هتجيلنا”.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ناقش في اجتماع حكومي الأحد الماضي عدداً من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة التي تتضرر من تداعيات ظهور ڨيروس “كورونا” المستجد.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن تكون هناك إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة بالقطاعات المختلفة.

كما كلف رئيس الوزراء أيضا بأن تكون هناك آلية واضحة للتسجيل للمتضررين وتكون بالتنسيق بين الجهات المعنية.

ونوه رئيس الوزراء في الوقت نفسه إلى المبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة.

كما أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مساء الثلاثاء، أنه تقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة.

وزير القوى العاملة : يستفيد من المنح حوالي 300 ألف عامل

وقال وزير القوى العاملة في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه “على مسؤوليتي”: “العمالة غير المنتظمة كلنا عارفينها وعارفين طبيعتها وهي مسجلة بالفعل في مديريات القوى العاملة”.

وأضاف: “إحنا بنصرفله في السنة 4 منح في أوقات معينة، وإحنا قولنا هنطلع في هذا الظرف منحة استثنائية 500 جنيه لكل عامل، وعلشان هذا الظرف بنتكلم بشكل مبدئي ما يقرب من حوالي 300 ألف عامل، والحدث جلل وبيخليني ننظر نظرة مختلفة في هذه الظروف علشان نقدر نشمل أكبر قدر ممكن من العمالة حتى لو كان خارج التغطية”.

وتابع: “تم وضع خطة لكل إدارة مركزية بالوزارة لتنفيذ إجراء تخفيض عدد الموظفين حسب قرار رئيس مجلس الوزراء ووفقا للمحددات التي شملها القرار وتم إيقاف نظام البصمة الإلكترونية”.