«الأورمان» تمول 377 مشروعاً بتكلفة 7.5 مليون جنيه بمحافظة كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، برئاسة، عادل درغام، والتى تضمنت توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لعدد 377 مشروعًا بتكلفة 7.5 مليون جنيه، خلال شهرين، بداية من أول سبتمبر وحتى أول شهر نوفمبر الجارى، فضلاً عن تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة لعدد 125 مشروع للأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، بواقع 20 ألف جنيه، لكل مشروع، ليتم سداد 50% من قيمة المشروع والـ 50% الأخرى منحة لاترد، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجاً والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه، مشيداً بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة.

وفي نفس السياق تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، اليوم الاثنين، في التحفظ على أدوات التشغيل (٢ جرار زراعي بمقطورة محملين بالأخشاب) المستخدمة في أعمال التعدي على الأراضي الزراعية بإحدى قرى المركز، بالإضافة إلى التحفظ على سيارة نقل ثقيل بمقطورة، وسيارة آخرى نقل ثقيل( تريلا ) محملة بمواد بناء، بدون حمل التصريح القانوني اللازم، وذلك برئاسة ” عصام القصيف” رئيس مركز ومدينة الحامول.

مكلفاً بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقاول القائم بالأعمال، والمضبوطات، طبقاً للقانون، للعرض على النيابة العامة، وإخطار إدارة المرور لإعمال شئونها.