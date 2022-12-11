الأوراق المطلوبة وطريقة حجز وحدات مشروع «داره»

تم فتح باب الحجز لوحدات مشروع “داره”، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري وحتى الخميس 12 يناير 2023، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

وأوضح خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، أنه يمكن للراغبين في حجز الوحدات السكنية، الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان، عبر الرابط التالي www.hdb-reservation.com، لإتمام إجراءات الحجز، والاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمساحات الوحدات السكنية وأسعارها وأرقام العمارات، مع إمكانية الاطلاع على فيديو يوضح خطوات الحجز بالتفصيل، وذلك دون الحاجة إلى إنشاء حساب خاص على الموقع.

وأضاف: من المقرر تلقي طلبات الحجز خلال الفترة المشار إليها، ليبدأ بعدها البنك في مراجعة الطلبات المقدمة خلال أسبوع، يبدأ من يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023، وحتى يوم الخميس الموافق 19 يناير2023، على أن يعقبها مرحلة أخيرة لاختيار الوحدات السكنية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 يناير 2023 بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 بحلول الساعة الحادية عشر مساءً، مشيراً إلى أن عملية حجز الوحدات لا تشترط ضرورة التواجد في نفس المحافظة، حيث يمكن حجز أي وحدة سكنية بالمشروع في أي محافظة.

وعن الأوراق المطلوبة لحجز الوحدات قال: “صديق” إنه يمكن الحجز فقط بصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم، وبالنسبة لحالات الحجز باسم “القُصّر”، فإنه يلزم تسليم شهادة ميلاد “القاصر”، وصورة بطاقة الرقم القومي لـ “الولي الطبيعي” أو”الوصي”، مع مراعاة تسليم صورة البطاقة “وجه وظهر في ورقة واحدة”، مشيرًا إلى أنه إذا كان المتقدم للحجز شخص اعتباري، فإنه سيتم التقديم باسم الممثل القانوني أو صاحب الشركة أو المفوض للتسجيل باسمه، مع تسليم صورة بطاقة الرقم القومي الخاص به، لافتًا إلى أنه يمكن للمتقدمين للحجز الاستفادة من مميزات مبادرة التمويل العقاري دون أي شروط.



وأكد “صديق”، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لكافة شرائح المجتمع، تتمتع بأفضل المواصفات، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات السكنية في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتطوير العمراني والتي حققت فيها الدولة المصرية طفرة كبرى خلال السنوات الماضية.