الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري

أظهرت كراسة الشروط الخاصة بالحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بعائد 3%، الشروط والأوراق الواجب توافرها وكذلك العملاء المستهدفين للاستفادة بوحدات سكنية ضمن المبادرة التي تم الإعلان عنها بتكليف رئاسي.

العملاء المستهدفين:

العملاء محدودي الدخل وهم الأشخاص الذين يقل صافي دخلهم الشهري عن 4500 جنيه للأعزب و6000 جنيه للمتزوج.

يكون التقدم للحصول على وحدة سكنية لهؤلاء العملاء من خلال الإعلانات التي تصدرها سوق الإسكان الاجتماعی ودعم التمويل العقاري.

العملاء متوسطى الدخل وهم الأشخاص الذين يقل صافي دخلهم الشهري عن 10 آلاف للأعزب و14 ألف للأسرة.

يجب أن يكون المستفيد من المبادرة (مصري الجنسية).

يحق للعميل- للأسرة – الاستفادة من المبادرة بوحدة سكنية واحدة فقط.

يشترط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابق صدورها من البنك المركزي وبغض النظر عن أي تمويلات عقارية حصل عليها العميل من قبل، خارج إطار المبادرات.

شروط الوحدة محل التمويل :

أن تكون الوحدة بغرض السكن فقط وليست لأغراض أخرى.

لا يجوز تمويل الوحدات ” التجارية / الإدارية / المصيفية / السياحية”.

أن تكون الوحدة كاملة المرافق.

أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، والحد الأقصى لثمن الوحدة غير شامل وديعة الصيانة

لمحدودى الدخل:

طبقا لما يحدده صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري وبحد أدني للمقدم المطلوب سداده من العميل 10% من إجمالي ثمن الوحدة.

المتوسط الدخل:

الحد الأقصى لثمن الوحدة (غير شامل وديعة الصيانة) 1.1 مليون جنيه وبحد أدني للمقدم المطلوب سداده من العميل 15 % من إجمالي ثمن الوحدة.

في حالة الوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه و حتي 1.4 مليون جنيه يصبح الحد الأدنى للمقدم المطلوب سداده من العميل ۲۰ % من إجمالي ثمن الوحدة.

ضوابط وشروط أخرى

الحد الأقصى للقرض الجائز منحه لفئة العملاء متوسطى الدخل بشرط عدم تجاوز التقييم العقارى المعد عن الوحدة لشروط المبادرة ، كما يلي:

قيمة الوحدة الممولة:

1.1 مليون جنيه الأحد الأقصى للتمويل العقاري، يقوم البنك بتقديم تمويل حتى 85%، ويقدر القسط الشهري بما لا يتجاوز الـ40% من صافي الدخل الشهري.

عند وصول قيمة الوحدة الممولة لـ 1.4 مليون جنيه، يكون الأحد الأقصى للتمويل العقاري 80% والقسط الشهري لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري.

يجوز تمويل وديعة الصيانة وبحد أقصى ۱۰% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية من قيمة التمويل، يتم تقسيطهم على مدة القرض وبنفس سعر العائد 3% ، بشرط عدم تجاوز قسط التمويل (باقي ثمن الوحدة + وديعة الصيانة +مصاريف إدارية) 40% من صافي الدخل الشهري

إمكانية منح التمويل للعملاء بقسط متزايد طوال فترة التمويل، “السن”

لا يتعدى عمر العميل سن المعاش في نهاية مدة التمويل.

قيمة الوحدة يتم تحديدها من خلال التقييم العقاري المعد بمعرفة المقيمين العقاريين العاملين بالبنك.، فيما عدا الوحدات المباعة من قبل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، فيعتد بالسعر المحدد منها.

يجوز تمويل السادة أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش بشرط سداد 40 % كحد أدنى للمقدم من، ثمن الوحدة وبشرط تحويل المعاش الشهري إلى البنك، بحيث ألا يتعدى عمر العميل ۷۵ عاما في نهاية عمر التمويل.

على أن يتم استيفاء شروط المنتج الصادرة من البنك.

في حال رغبة العميل في بيع الوحدة الممولة، أو السداد المعجل للتمويل ، يلتزم العميل بسداد مبلغ الدعم في سعر، العائد منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ السداد المعجل (ترد للبنك المركزی).

يمكن تحويل التمويلات الممنوحة للعملاء في إطار مبادرة البنك المركزي بسعر عائد ۸ % إلى 3 % بشرط أن ينطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة.

الضمانات:

الرهن العقاري من الدرجة الأولى، أو قيد الضمان بالإيداع، طبقا لقرار وزير الإسكان رقم ۱۰۰ لسنة 2014.

التنازل عن التخصيص بصفة مؤقتة طوال فترة التمويل طبقا لقرار وزير الإسكان رقم 146 لسنة ۲۰۲۱.

المستندات المطلوبه للوحدة:

صورة رسمية مختومة بخاتم شعار الجمهورية وليس صورة ضوئية من العقد المشهر سند الملكية للوحدة أو العقار.

صورة رسمية ( مختومة بخاتم شعار الجمهوريه ) من تراخيص المباني وملحقاته وتعديلاته.

أصل كشف رسمي “حديث” من الضرائب العقاريه لم يمر على تاريخ تحريره أكثر من شهر عن الوحدة محل التمويل ذاتها موضح به وصف الوحدة المراد شرائها وليس وصف العقار الكائن به الوحده أو شهاده بعدم ربط الوحده بالضريبه في حالة المباني الحديثة.

أصل شهاده التصرفات العقاريه من الشهر العقاري لصالح وضد كافة المالكين بالعقد المشهر من تاريخ شهر العقد سند الملكيه حتي تاريخه.

شهاده من الحي تفيد بعدم وجود مخالفات على العقار.

المستندات المطلوبة من العميل:

أصل بطاقة الرقم القومي ساريه لصاحب الطلب ( والزوج/الزوجه في حاله المتزوج ).

أصل مفردات مرتب حديثة / شهاده بالدخل لم يمر عليها شهر لصاحب الطلب بصافي الدخل الشهري “للزوج/الزوجه في حاله المتزوج ).

شهادة التأمينات الاجتماعية.

ايصال مرافق حديث ( كهربا –غاز- تليفون ) محل الاقامه + أصل عقد ايجار سعر الوحدة.

الأوراق المطلوبه للعقار:

سند الملكية المشهر – تراخيص البناء- كشف رسمي من الضرائب العقارية.

مكلفات باسم البائع – نموذج 124.

شهادة تصرفات عقارية ( نموذج 19 ) عقاري لصالح وضد البائع من تاریخ شهر سند الملكية وحتي اخر يومية مشهره.

في حالة وجود اتحاد ملاك :