الأوبرا تنظم حفلين في دمنهور والإسكندرية

ولاء البريتنظم فرقة أوبرا القاهرة، حفلين بدمنهور والإسكندرية، يوم 11 و12 يونيو، ضمن برنامج الأوبرا الرمضاني.تقام الحفلة الأولي على مسرح أوبرا دمنهور فى التاسعة والنصف مساءً، يوم 11 يونيو الجاري، وعلى مسرح سيد درويش -أوبرا الاسكندرية- يوم 12 يونيو.ويتضمن برنامجهما باقة من أشهر أعمال النجم

ولاء البري

تنظم فرقة أوبرا القاهرة، حفلين بدمنهور والإسكندرية، يوم 11 و12 يونيو، ضمن برنامج الأوبرا الرمضاني.

تقام الحفلة الأولي على مسرح أوبرا دمنهور فى التاسعة والنصف مساءً، يوم 11 يونيو الجاري، وعلى مسرح سيد درويش -أوبرا الاسكندرية- يوم 12 يونيو.

ويتضمن برنامجهما باقة من أشهر أعمال النجمان العالميان منها: “سواي، لا أستطيع أن أحبك، شروق وغروب، غرباء في الليل، كراسي فارغة وطاولات فارغة، لا بامبا، طريقى، أعود إلى سورينتو”، إلى جانب مختارات من أهم المسرحيات الغنائية العالمية، أداء تامر توفيق، مصطفى محمد، نورستا الميرغنى، إبراهيم ناجى، عزت غانم، ليلى إبراهيم، هشام الجندى، إلهامي أمين، نفين علوبة وإيمان مصطفى.

يأتي ذلك بعد نجاح عروض فرقة أوبرا القاهرة -تحت إشراف مديرها الفنى إيمان مصطفى- لأغانى فرانك سيناترا واندريا بوتشيللى، بناء على طلب الجمهور.

والحفلان ضمن التطوير الفنى الذى تشهده فرقة أوبرا القاهرة، والهادف إلى إثراء ريبرتوارها بأعمال جديدة إلى جانب تقديم مجموعة من أندر المؤلفات العالمية التى شكلت تاريخ الفنون الجادة فى العالم.

يشار إلى أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسمياً عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبورتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية اوبرالية شهيرة، كما شارك أعضائها فى عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت فى تكوين قاعد جماهير تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.