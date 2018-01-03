الأوبرا تقيم أولى حفلات المصريين الموهوبين بالخارج.. السبت

ولاء البري يتميز أبناء مصر بالإبداع فى مختلف المجالات داخل البلاد وخارجها وضمن خطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم الهادفة لإلقاء الضوء على المصريين المتميزين فنياً المقيمين فى الخارج ينظم اوركسترا القاهرة السيمفونى سلسلة حفلات بعنوان: " الموهوبون " يقام أولاها بالتعاون مع سفار

ولاء البري

يتميز أبناء مصر بالإبداع فى مختلف المجالات داخل البلاد وخارجها وضمن خطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم الهادفة لإلقاء الضوء على المصريين المتميزين فنياً المقيمين فى الخارج ينظم اوركسترا القاهرة السيمفونى سلسلة حفلات بعنوان: ” الموهوبون ” يقام أولاها بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة فى الثامنة مساء السبت 6 يناير على المسرح الكبير بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة العازفين النمساوية المصرية الأصل نادين فيبر ( فيولينة ) وكامل صلاح الدين ( تشيللو ).

يقول المايسترو أحمد الصعيدى المدير الفنى والقائد الأساسى للاوركسترا، إن برنامج الحفل يتضمن نخبة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية ويبدأ بافتتاحية للمؤلف الألمانى الشهير بيتهوفن تليها السيمفونية الإسبانية للمؤلف الفرنسى إدوار لالو وتعزفها نادين فيبر التى تعد اصغر عازفة فيولينة محترفة فى النمسا، حيث تبلغ من العمر 16 عاما ويعتبرها النقاد معجزة موسيقية شابة ظهرت من خلال العديد من العروض بالنمسا ومختلف البلاد الأوروبية وحصلت على الجائزة الأولى عدة مرات فى مسابقات محلية متخصصة، كما يعزف كامل صلاح الدين المقيم بالمانيا القصيد السيمفونى دون جوان للمؤلف الألمانى ريشارد شتراوس.

واضاف الصعيدى أن الموسم الحالى للاوركسترا يشهد استضافة العديد من السوليست والقادة العالميين والمصريين، بالاضافة الى اتاحة الفرصة للمواهب الواعدة سواء فى العزف أو القيادة الى جانب تقديم مجموعة من نوادر المؤلفات العالمية فى سلاسل حفلات متنوعة.