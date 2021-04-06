ثقافة وفنون

الأوبرا تقدم 27 عرضًا موسيقيًا وغنائيًا وعودة محمد منير في شهر رمضان

تتضمن العروض أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية
سلوى عثمان 4:01 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 4:01 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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تقيم دار الأوبرا المصرية العديد من الحفلات والأمسيات الموسيقية والغنائية في شهر رمضان المبارك، في الفترة من 6 إلى 27 من الشهر الكريم، وهى الفاعليات التي تقام على مسارح الأوبرا المختلفة .

ومنها حفلات للنجم محمد منير، ونسمة عبد العزيز، ومدحت صالح، ودينا الوديدي، وغيرهم من المغنيين .  

العروض تبدأ في التاسعة والنصف مساء

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة مجدي صابر، 27 عرضاً تبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساءو

وتتضمن العروض أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية، تسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلي فرق فنية شابه متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية .

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منها 10 حفلات على مسرح النافورة الذى يشهد لاول مرة امسيات الاوبرا خلال الشهر المعظم يحييها كلا من النجم محمد منير، ونسمة عبد العزيز، ومركز تنمية المواهب (عرض الليلة الكبيرة)، والموسيقات العسكرية، ومدحت صالح، ودينا الوديدي، ونوران أبو طالب، والمنشد ياسين التهامي، والمطربة التونسية غالية بن علي، وفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي وتقدم عرضين علي مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية » .   

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المسرح الصغير يستضيف 3 سهرات إسلامية

كما يستضيف المسرح الصغير التابع لـ دار الأوبرا المصرية 3 سهرات إسلامية تضم ملامح من التراث الموسيقي والغنائي، مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميز دول الفلبين، وإندونيسيا، وفلسطين .

كما تستمر فعاليات برنامج الموسم الفنى لدار الأوبرا على مختلف مسارحها ويضم 12 حفلًا موسيقيا وغنائيا وهي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، و3 حفلات لمركز تنمية المواهب، وفرقة تراث سيد درويش، وحفل عيد القيامة لكورال أم النور، وحفلين لفرقة الإنشاد الدينى، وأوركسترا الكونسرفتوار، وفعاليتين لنادى سينما الأوبرا، إلى جانب حلقة من سلسلة وهابيات.

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بقلم سلوى عثمان

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