الأوبرا تقدم سهرة رمضانية للفنانة أسرار الجمال.. الخميس

رحاب صبحىتنظم دار الأوبرا المصرية سهرة رمضانية للفنانة أسرار الجمّال يوم الخميس المقبل فى التاسعة والنصف مساءً بمعهد الموسيقى العربية بمنطقة الإسعاف بوسط القاهرة.تشارك أسرار في الحفل بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى سند وتقدم مجموعة من الاغاني الكلاسيكية لكبار المطربين والملحنين، وس

رحاب صبحى

تنظم دار الأوبرا المصرية سهرة رمضانية للفنانة أسرار الجمّال يوم الخميس المقبل فى التاسعة والنصف مساءً بمعهد الموسيقى العربية بمنطقة الإسعاف بوسط القاهرة.

تشارك أسرار في الحفل بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى سند وتقدم مجموعة من الاغاني الكلاسيكية لكبار المطربين والملحنين، وسوف تشدو أسرار بالجديد من أعمالها مثل أغنية “تخسر كده” كلمات محمد حمد وألحان ايهاب عز الدين، وأغنية “الله عارفه” كلمات أيمن طه ولحن عصام إسماعيل، وأغنية “لسه الأحلام” والتي يشاركها في غنائها فريق بيبي سينما بقيادة أميرة رشاد وهي كلمات محمود رضوان ولحن إيهاب عز الدين.

وتقدم أسرار خلال الحفل مجموعة من الأصوات الشابة مثل الفنان المتميز فوزي عبده، والذي يشارك لأول مرة بدار الأوبرا المصرية، وسوف يقدم عمل جديد من كلمات صلاح مندي وألحان صلاح الشرنوبي ويغني ايضا مجموعة من أغاني الفنان الراحل محمد رشدي.

وكذلك نجم برنامج ذا فويس “ايثار علي” وهو له عدة أعمال متميزة، بالإضافة إلى الصوت الجديد الذي تقدمه أسرار الجمّال “ريهام سعد”.

وقد أعربت اسرار الجمّال عن شكرها لرئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر على رعايته للمواهب الشابة وإتاحة الفرصة لهم للغناء على خشبة مسارح دار الأوبرا.