الأوبرا تفتح أبوابها مجانا احتفالا بـ 30 يونيو

أ ش أ تفتح دار الأوبرا أبوابها مجانا بعد غد الجمعة احتفالا بـ 30 يونيو، في إطار خطة وزارة الثقافة لمشاركة الشعب فرحته بذكرى الثورة. ومن المقرر أن تقيم الدار بهذه المناسبة الوطنية بالتنسيق مع قطاعات الثقافة احتفالية ضخمة يشارك فيها باقة من ألمع النجوم والفنانين والأدباء والمثقفين يتخللها أغان

أ ش أ تفتح دار الأوبرا أبوابها مجانا بعد غد الجمعة احتفالا بـ 30 يونيو، في إطار خطة وزارة الثقافة لمشاركة الشعب فرحته بذكرى الثورة. ومن المقرر أن تقيم الدار بهذه المناسبة الوطنية بالتنسيق مع قطاعات الثقافة احتفالية ضخمة يشارك فيها باقة من ألمع النجوم والفنانين والأدباء والمثقفين يتخللها أغاني وقصائد شعرية وندوات ثقافية وعروض فنية. يذكر أن مراكز وبيوت وقصور الثقافة في مختلف المحافظات تقيم احتفالات جماهيرية مماثلة تقدم خلالها فرق الفنون الشعبية أقوى العروض، ويستلهم الأدباء والمثقفون في محاضراتهم وندواتهم خطط وأهداف الثورة وماتحقق منها حتى الآن، وحجم التحديات التي مازالت تواجهها، من أجل الاستجابة لطموحات الشعب وتحقيق أحلامه في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.