الأوبرا تطلق فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بدمنهور

تقوم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بإطلاق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة دمنهور الأيام القادمة ، وتحديدا فى الفترة من الجمعة 11 حتى الإثنين 14 أغسطس بالساحة الخارجية لمسرح أوبرا دمنهور، وذلك تحت رعاية دكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ودكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

من جانبه، أعرب دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية ، عن كون المهرجان يأتى ضمن فعاليات البرنامج الصيفى للأوبرا ويهدف الى استثمار هذه الفترة فى تقديم مواد فنية جادة ومتنوعة بمختلف محافظات مصر.

وأشار إلى أن الليلة الأولى ستشهد حفلا لفريق على مر الاجيال ويتضمن نخبة مختارة من مؤلفات وأعمال نجوم زمن الفن الجميل، مشيرًا إلى أن ترتيب الفعاليات على التوالى يشمل حفلات لكل من فريق كورال كيان بقيادة المايسترو أحمد الرياني، فصل الغناء العربي بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية والمنشد أحمد العمري وفرقته.

وأضاف أنه تقرر طرح تذاكر العروض بأسعار رمزية ومخفضة لجذب أكبر عدد من الجمهور سعيا لتنفيذ خطط الارتقاء بالذوق الفني وتنمية وتطوير الوعي.