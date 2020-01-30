الأوبرا تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم بحفل للموسيقار سليم سحاب

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الذكرى 45 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو سليم سحاب في الثامنة مساء الجمعة 31 يناير بالمسرح الكبير. يتضمن البرنامج الذي تقدمه دار الأوبرا نخبة من أعمال…

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الذكرى 45 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو سليم سحاب في الثامنة مساء الجمعة 31 يناير بالمسرح الكبير.

يتضمن البرنامج الذي تقدمه دار الأوبرا نخبة من أعمال كوكب الشرق التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها عن العشاق – حبيبي يسعد أوقاته – برضاك – أنا في انتظارك – حلم لـ زكريا أحمد، ألف ليلة و ليلة – سيرة حب لـ بليغ حمدي ، فكروني – موسيقي دارت الايام لـ محمد عبدالوهاب ، شمس الأصيل لـ رياض السنباطي وللصبر حدود لـ محمد الموجي .. اداء مي فاروق ، عفاف رضا ، المغربية أسما لزرق وعازفا التشيلو محمد إسماعيل وعمر طارق.