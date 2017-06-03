الأوبرا تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

ولاء البري احتفالًا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وفى مزيج من الأجواء الروحانية والوطنية تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، حفلاً لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الاثنين 5 يونيو بحديقة الطفل بالسيدة ز

ولاء البري

احتفالًا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وفى مزيج من الأجواء الروحانية والوطنية تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، حفلاً لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الاثنين 5 يونيو بحديقة الطفل بالسيدة زينب.





يتضمن البرنامج باقة مختارة من الأعمال الوطنية الشهيرة، منها بسم الله، حيّوا العلم، مصر تتحدث عن نفسها، مصر التى فى خاطرى، تعظيم سلام، يا أغلى اسم، أحلف بسماها، خلى السلاح صاحي، رايحين، يا حبيبتى يا مصر، عاش اللى قال، على الربابة، وحياة رب المداين، تعرف تتكلم بلدى، ومصر يا أعز الحبايب. أداء المواهب المواعدة كنزى، أحمد مجدى، أحمد فريد، إبراهيم عبد المنعم، ولاء عبد الرحمن، وأحمد الهوارى.

يُشار إلى أن مركز تنمية المواهب يشرف عليه حاليًّا مغنِّي الأوبرا الفنان عبد الوهاب السيد، وأنشئ في أبريل عام 1992 بهدف الارتقاء بالتذوق الفني وتبنّي الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا لتعليم البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة، إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة؛ تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.