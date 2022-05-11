«الأوبرا» تجدد التعاقد مع «فوري دهب» لإتاحة حجز التذاكر والسداد أونلاين

أعلنت شركة فوري دهب العاملة في حلول تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية، عن تجديد تعاقدها مع دار الأوبرا المصرية لاستكمال مسيرة النجاح خلال السنوات الماضية، لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني عبر موقع Ticketsmall، وذلك بهدف تيسير عملية حجز التذاكر إلكترونيا بطريقة ميسرة وآمنة، فضلا عن تقديم تجربة مميزة لجمهور دار الأوبرا المصرية.

وطبقًا للاتفاقية؛ فإن منصة Ticketsmall التابعة لشركة فوري دهب هي منصة الحجز الإلكتروني لحفلات دار الأوبرا المصرية لمدة ثلاث سنوات إضافية، وذلك بمثابة تجديدًا للثقة التي وضعتها قيادة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر العريقة وجمهورها الكبير في الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركة فوري دهب، وتكليلًا للنجاحات التي أنجزت في السنوات القليلة الماضية مع القطاع الحكومي بفضل أنظمة فوري دهب المستحدثة والمواكبة للتطور العالمي في مجال المدفوعات الرقمية، والتي تقدمها في السوق المحلي المصري، زيادة عن قنوات الدفع المختلفة.

كما تتيح فوري دهب ولأول مرة في مصر تقسيط أسعار التذاكر عبر منصة Ticketsmall من خلال خمسة بنوك إلى الآن ( البنك الأهلي المصري- بنك مصر – بنك عوده- البنك الأهلي الكويتي-بنك الإمارات دبي الوطني) حيث توفر منصة Ticketsmall القدرة لكل عميل على اختيار خدمة التقسيط وفترة سداد من 3 أشهر وحتى 12 شهرا عن طريق تحديد المده في مرحلة الدفع وتقسيطها مع البنك.

وصرح دكتور مجدي صابر رئيس هيئة دار الأوبرا المصرية: ” نحن نفخر بهذه الشراكة مع فوري دهب الشركة والتي تمتلك النصيب الأكبر في سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر، لذلك وقع اختيارنا على شركة فوري دهب لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني والتقسيط، لتوفير خدمات فريدة ومتميزة لجمهور دار الأوبرا المصرية وتزويدهم بتجربة دفع أكثر سهولة لتحقيق التكامل الرقمي”.

وصرح المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، والعضو المنتدب لشركة فوري دهب: ” سعداء للغاية بتوفير حلول وخدمات دفع رقمية من خلال منصة Ticketsmall لجمهور دار الأوبرا المصرية، حيث تقربنا هذه الشراكة من استراتيجتنا المنشودة التي تتمثل في تحقيق الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي في مجتمعنا، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ليست الأولى من نوعها حيث عقدنا العديد من الاتفاقيات والشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية لتقديم حلولنا التكنولوجية، وذلك تماشيا مع السياسات الوطنية في بناء مصر الرقمية”.

وأضاف: ” لأول مرة في مصر في مجال الحفلات تم إطلاق تطبيق Ticketsmall عبر الهواتف الذكية، وتحويله من موقع إلكتروني لتطبيق يشتمل على محفظة ذكية يساعد المستفيدين والجمهور على حجز تذاكر حفلات دار الأوبرا المصرية من خلاله، ويتم السداد عبر قنوات فوري دهب المختلفة، مؤكدًا أن منصة Ticketsmall توفر مرونة تساعد العملاء على السداد بكافة طرق الدفع الرقمية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة بطريقة سهلة وسلسة كما تتيح إمكانية إرسال التذاكر عبر التطبيق للعملاء توفيرا للوقت وأكثر أمانا “.

وتعد دار الأوبرا المصرية أحد أقدم الصروح الفنية في الشرق الأوسط وتتميز بجمهورها العريق منذ نشأتها الأولى عام 1869 م، وتتبنى العديد من الأنشطة والفاعليات التي من شأنها ترسيخ الحس الفني والإبداعي في ثقافة المجتمع، واتجاهها نحو رقمنة وسائل الدفع سيسهل على روادها حضور حفلاتها الفنية المميزة لأعظم مطربي ومنشدي مصر والوطن العربي والحصول على التذاكر بكل سهولة ويسر.