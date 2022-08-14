الأوبرا المصرية : تأجيل الدورة 30 من مهرجان القلعة للموسيقى حدادا على ضحايا كنيسة المنيرة

أعلنت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل افتتاح الدورة 30 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء لمدة 3 أيام متواصلة بعد أن كان مقرر اقامته الساعات القليلة القادمة .

جاء ذلك في بيان لدار الأوبرا المصرية بعد حادث حريق كنيسة المنيرة منذ ساعات الذي أثار صدمة كبيرة للشعب المصرية والوسط الفني والاعلامي بمصر والوطن العربي أيضا .

كان من المقرر تكريم 9 رموز فنية أسهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وشارك عدد منهم في نجاح الفعاليات وأنشطة الأوبرا.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت منذ قليل، أن صلاة التجنيز على جثامين ضحايا كنيسة المنيرة، ستكون في كنيستي «العذراء الأثرية بالوراق، والعذراء والملاك ميخائيل بالوراق».