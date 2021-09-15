الأهلي يُعلن رحيل سعد سمير إلى فيوتشر لمدة موسمين.. والخطيب: «لن نتخلى عنه»

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على إعارة سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي فيوتشر لمدة موسمين، اعتبارًا من الموسم المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل. وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن أمير توفيق، مدير…

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على إعارة سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي فيوتشر لمدة موسمين، اعتبارًا من الموسم المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، نجح في إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية في أجواء تعكس العلاقة الطيبة بين الأهلي وفيوتشر.

من جانبه، حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاجتماع مع سعد سمير، قبل الموافقة على إعارته لمدة موسمين لنادي فيوتشر، تقديرًا وتكريمًا لما قدمه اللاعب من جهد وإخلاص والتزام تجاه النادي على مدار ما يقرب من خمسة عشر عامًا.

وأشاد الخطيب بسلوك سعد سمير وانضباطه واحترامه الشديد لقيم وتقاليد النادي، مشيرًا إلى أنه كان نموذجًا للالتزام سواء كان يشارك في المباريات أو خارج التشكيل، فضلًا عن دوره في تحفيز زملائه وخلق أجواء من الود والحب، التي كانت من أسرار نجاح المنظومة الكروية طوال الفترة الماضية.

وشدد الخطيب خلال حديثه على أنه لن يتخلى عن سعد أيا كانت التحديات، لأنه يستحق، وهو نموذج لابن الأهلي الذي يعشق ناديه ويخلص من أجله، ولم تكن له أية شروط ذات يوم سواء عند التوقيع أو تجديد لعقد، بل كان ما يهمه فقط أن يفوز الأهلي ويسعد جماهيره التي تحمل لسعد سمير مكانة خاصة يستحقها عن جدارة.