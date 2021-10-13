الأهلي يُعلن استمرار موسيماني وينفي طلبه بشأن زيادة راتبه

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أنه تم الاستقرار على استكمال العقد الحالي الخاص بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، والذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديلات على الراتب.

وكشف أمير توفيق، عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ونفى توفيق أن يكون بيتسو موسيماني قد طلب أي زيادة على راتبه، مُؤكدًا على أن الأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

وأضاف توفيق أن الجلسة التي جرت في أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الاتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.

من جانبه، أعرب موسيماني عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن.