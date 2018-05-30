«الأهلي» يُضاعف عقد الرعاية.. ويحصل على نصف مليار جنيه

اليوم.. جلسة الاستفسارات لبيع حقوق البث الفضائي للقلعة الحمراءعلي المصرينجحت إدارة النادي الأهلي، في مضاعفة عقد الرعاية، بعدما حصلت شركة «صِلَة» الرياضية على حقوق رعاية النادي لمدة ٤ سنوات قادمة، مقابل نصف مليار جنيه.علما بأن عقد الرعاية السابق كان يقضي بحصول الأهلي على ٢٣١ مليون ج

اليوم.. جلسة الاستفسارات لبيع حقوق البث الفضائي للقلعة الحمراء

علي المصري

نجحت إدارة النادي الأهلي، في مضاعفة عقد الرعاية، بعدما حصلت شركة «صِلَة» الرياضية على حقوق رعاية النادي لمدة ٤ سنوات قادمة، مقابل نصف مليار جنيه.

علما بأن عقد الرعاية السابق كان يقضي بحصول الأهلي على ٢٣١ مليون جنيه.

جاءت هذه الخطوة بعد الدراسة التسويقية الكاملة التي قام بها مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، خلال الفترة الماضية، وتم طرح كراسة الشروط دون أن تشمل حقوق البث الفضائي وأسوار النادي.

حضر جلسة البت المالي، ممثلا عن النادي، كلٌ مِن: خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس اللجنة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي، ومحمد جابر مدير المشتريات، وعصام سراج الدين مدير التسويق، ومحمد فتحي ممثل الشئون القانونية.

وفي سياق متصل، تعقد لجنة البث الفضائي بالنادي في الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، جلسة الاستفسارات للشركات التي تقدمت للحصول على حقوق البث الفضائي لمباريات الفريق الأول لكرة القدم، على أن تُقام يوم السبت القادم الجلسة الفنية.

يحضر الجلسة، ممثلا عن النادي الأهلي، كلٌ مِن خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس اللجنة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي، ومحمد جابر مدير المشتريات، وعصام سراج الدين مدير التسويق، ومحمد فتحي ممثل الشئون القانونية.