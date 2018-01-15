الأهلي يوقع عقد استضافة بطولتي إفريقيا للطائرة

علواني يثق في نجاح التنظيم.. وسليم مستعد للدعم على المصرى شهد النادي الأهلي، اليوم الإثنين، توقيع عقد استضافة بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات، في مؤتمر صحفي موسع أقيم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ومحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة ورئيس الل

علواني يثق في نجاح التنظيم.. وسليم مستعد للدعم





على المصرى



شهد النادي الأهلي، اليوم الإثنين، توقيع عقد استضافة بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات، في مؤتمر صحفي موسع أقيم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ومحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وعمرو علواني، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وخالد ناصف سليم، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ومنير بن سليمان، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي.



وكان الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، برئاسة عمرو علواني، قد أسند مهمة تنظيم البطولتين للأهلي، وتقام بطولة السيدات خلال الفترة من 5 إلى 15 مارس المقبل، في حين تقام بطولة الرجال في الفترة من 25 مارس إلى 6 إبريل المقبل، علما بأن وفد من الاتحاد الإفريقي، قام بزيارة مقر النادي بالجزيرة في الأيام الماضية، وتفقد المنشآت الرياضية وصالة الأمير عبد الله الفيصل وملاعب التدريب وفنادق الإقامة ووسائل الانتقال.



من جانبه، أبدى عمرو علواني، رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، سعادته الكبيرة بالتواجد داخل النادي الأهلي، مؤكدا أنه بيته الأول ويسعد دائما باستضافته لبطولات الكبرى وخاصة في الكرة الطائرة التي تعد لعبته المفضلة ،لافتا إلى أن الأهلي هو مهد لعبة كرة الطائرة في مصر.



وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، أنه يتوقع خروج بطولتي إفريقيا بتنظيم أكثر من رائع من جانب النادي الأهلي، خصوصا في ظل مجلس الإدارة الجديد بالنادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والفكر التسويقي المتميز لإدارة النادي، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يقدم جمهور الأهلي خلال البطولة صورة مشرفة عن مصر كما هو معتاد، موضحا أن الأهلي دائما وأبدا ما ينظم البطولات بشكل مميز وبمواصفات عالمية.

وأكد خالد ناصف سليم، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، على قدرة الأهلي ونجاحه في تنظيم بطولتي إفريقيا، وإن الاتحاد المصري يشرفه تنظيم الأهلي للبطولتين، لافتا إلى أن هذا التنظيم يعكس ثقة الاتحاد الإفريقي الكبيرة في مصر والنادي الأهلي، مؤكدا على مساندة الاتحاد المصري الكاملة ودعمه للنادي الأهلي في التنظيم، لافتا إلى أن الاتحاد هدفه خروج البطولة بشكل مميز، وأن النادي الأهلي قادر على تنظيم البطولتين بمواصفات قياسية تليق بقيمة وعظمة وتاريخ نادي القرن.

من جانبه، وجه محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولتين،الشكر للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة على ثقته الكبيرة في إسناد تنظيم البطولتين للنادي الأهلي، وقال إن ثقة الاتحاد الإفريقي يستحقها النادي الأهلي بتاريخه وبطولاته وجماهيره التي تعد القاسم المشترك في كل نجاحات الأهلي على مدار أكثر من 110 سنوات.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن استضافة مصر وقلبها النابض النادي الأهلي لبطولتي إفريقيا للطائرة هي رسالة للجميع أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان، وأوضح الجارحي أنه من هذا المنطلق رحب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بقرار الاتحاد الإفريقي بتنظيم البطولتين وتوفير كل الدعم لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير.

ووعد رئيس الجنة العليا المنظمة للبطولتين الاتحاد الإفريقي بتنظيم مشرف وبمواصفات عالمية كما هي عادة النادي الأهلي ومسئوليه حتى تخرج البطولتان بشكل مشرف يليق بنادي القرن وتاريخه العريق، متمنيا كل التوفيق للفرق المشاركة.

فيما عبرت هويدا مندي، المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، عن سعادتها بتوقيع عقود استضافة النادي الأهلي لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة «رجال وسيدات» خلال شهري مارس وأبريل القادمين، وأكدت أن الأهلي هو صرح الرياضة المصرية والواجهة المشرفة لها بما يملكه من قدرات وإمكانيات تجعله قادرا على تنظيم أكبر البطولات.

وأعربت عن ثقتها الكبيرة في قدرة النادي الاهلي على نجاحه في تنظيم البطولتين بما يملكه من قدرات بشرية وبنية تحتية، إلى جانب جماهيره العظيمة التي تمنح البطولات أهمية كبيرة، وتمنت هويدا مندي أن يقوم النادي الأهلي بتنظيم بطولة العالم للطائرة رجال وسيدات خلال الفترة القادمة، خاصة إنه جدير بذلك، مشيرة الى إنها تتوقع نجاحا كبيرا للبطولتين في ظل تاريخ النادي الطويل والمشرف في تنظيم البطولات القارية على كافة الأصعدة ، وأن تشهد المباريات حضورا كبيرا من جانب جماهير النادي خلال البطولتين.