الأهلي يوافق على طلبات النشاط الرياضي

على المصرىقرر المكتب التنفيذي بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، في اجتماعه أمس الاثنين، الموافقة على مشاركة كريم سامي ويثرب عادل لاعبي القلعة الحمراء، للإسكواش "عمومي رجال وسيدات" على الترتيب، في بطولة شيكاغو التي تقام في الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجاري.ووافق المكتب على مش

على المصرى

قرر المكتب التنفيذي بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، في اجتماعه أمس الاثنين، الموافقة على مشاركة كريم سامي ويثرب عادل لاعبي القلعة الحمراء، للإسكواش “عمومي رجال وسيدات” على الترتيب، في بطولة شيكاغو التي تقام في الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجاري.

ووافق المكتب على مشاركة حلا خالد حسين لاعبة التنس بالأهلي مرحلة 18 سنة في بطولتي جنوب إفريقيا والمغرب، حيث تقام البطولة الأولى بجنوب إفريقيا في الفترة من 26 فبراير إلى 3 مارس القادم، فيما تقام البطولة الثانية بالمغرب من 5 إلى 10 مارس القادم.

كما قرر المكتب خلال الجلسة التى حضرها، خالد الدرندلي أمين الصندوق، وخالد مرتجي والدكتورة رانيا علواني، والدكتور مهند مجدي، أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة للعامري فاروق، رئيس المكتب، تجديد التعاقد مع المركز الأوليمبي، لاستضافة تدريبات فرق ألعاب القوى بالنادي، كما وافق أيضًا على منح السباح محمد عمرو رمضان مواليد 2003 الاستغناء الخاص به.