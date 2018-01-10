الأهلي يوافق على ضخ 2.57 مليار جنيه في 8 قطاعات

محمد سالم: وافق البنك الأهلى المصرى، على ضخ تمويلات 2.57 مليار جنيه، لمجموعة واسعة من الشركات، داخل 8 قطاعات إنتاجية، يتصدرها الأسمدة، والمقاولات، والكهرباء، والصناعات الغذائية، والبترولية. قال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك فى تصريح لـ«المال»، إن القائمة تشمل تدبير 550 مليون جنيه

محمد سالم:

وافق البنك الأهلى المصرى، على ضخ تمويلات 2.57 مليار جنيه، لمجموعة واسعة من الشركات، داخل 8 قطاعات إنتاجية، يتصدرها الأسمدة، والمقاولات، والكهرباء، والصناعات الغذائية، والبترولية.

قال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك فى تصريح لـ«المال»، إن القائمة تشمل تدبير 550 مليون جنيه، لمجموعة شركات تعمل فى إنتاج الأسمدة، و300 مليون لإحدى شركات تصنيع بذور النباتات، و500 مليون لكيانات فى قطاع المقاولات والبناء والتشييد، و400 مليون جنيه، لشركات تصنيع الكابلات الكهربائية، و100 مليون جنيه، لشركتين فى مجال المحولات الكهربائية، فيما تحفظ فى الكشف عن هوية الشركات.

أضاف أبو الفتوح، أنه قد تم الموافقة على تدبير 200 مليون جنيه لإحدى شركات المعدات الثقيلة، و250 مليون لشركة فى مجال خدمات الصيانة البترولية، و100 مليون لشركات فى الصناعات البلاستيكية، ونفس القيمة لإحدى شركات إنتاج مستلزمات الأدوية، و70 مليون لشركة صناعات غذائية.

وكان معدل نمو القروض فى الجهاز المصرفى، قد تقلص بأكثر من الضعف، خلال 9 أشهر ليسجل %9.3 فقط فى الفترة من ديسمبر 2016 حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل %22.64 فى نفس الفترة من العام قبل الماضى، حسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى المصرى.

وبلغت قروض الجهاز المصرفى 1.4 تريليون جنيه، نهاية سبتمبر مقابل 1.2 تريليون فى ديسمبر 2016، بمعدل زيادة 121 مليار جنيه.

ويتبع البنك المركزى المصرى سياسة نقدية متشددة، تستهدف التأثير فى معدلات السيولة والائتمان، لتحقيق معدلات تضخم بين 13 – %16 فى الربع الأخير من العام الجارى.

من ناحية أخرى أشار أبوالفتوح إلى أن تحسن معدلات توظيف القروض للودائع لدى مصرفه، ليصل إلى %41.8 حاليا، مقابل معدلات لم تتجاوز 33 – %35 فى الفترة الماضية.

قال إن البنك يستهدف تحقيق معدلات نمو بين «15 – %20» على القروض والودائع، وإجمالى بنود الميزانية خلال العام المالى 2017 – 2018، مشيرا إلى أن حجم محفظة القروض الحالية يبلغ 400 مليار جنيه، والودائع 955 مليارًا.

يشار إلى أن البنك مؤخرا دبر تمويلات ضخمة لقطاعات الاقتصاد المختلفة، منها 2 مليار جنيه لشركة بترونيل العاملة فى تسويق المنتجات البترولية، و602 مليون دولار لصالح هيئة قناة السويس، و3 مليارات لمجموعة رؤية للاستثمار العقارى.