الأهلي يوافق على انتقال حمدي زكي إلى سموحة

على المصرى قال عصام سراج، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، إن مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة المهندس محمود طاهر، قد وافق على انتقال محمد حمدي زكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى إلى نادى سموحة بعد المفاوضات التي جرت بين الناديين خلال الأيام الماضية. وأكد سراج، أن صفقة انتقال زكي إ

على المصرى

قال عصام سراج، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، إن مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة المهندس محمود طاهر، قد وافق على انتقال محمد حمدي زكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى إلى نادى سموحة بعد المفاوضات التي جرت بين الناديين خلال الأيام الماضية.

وأكد سراج، أن صفقة انتقال زكي إلى سموحة، جاءت بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، مقابل الحصول على مليون جنيه من الفريق السكندرى، بالإضافة لتنازل اللاعب عن مليون جنيه من مستحقاته لدى النادى الأهلى.

وقام اللاعب الشاب بالتوقيع على عقود انضمامه لسموحة لمدة ثلاثة سنوات، فى حضور أنور شلوفة وكيل إعمال اللاعب، بعدما انضم اللاعب لصفوف النادى الأهلى موسم 2011، من نادى الاتحاد السكندرى، فى صفقة انتقال حر.