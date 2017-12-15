الأهلي يواصل نزيف النقاط بتعادله مع طنطا

علي المصري فقَد فريق الكرة بالنادي الأهلي نقطته الخامسة على التوالي بتعادله مع مضيفه طنطا بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد غزل المحلة، ضمن لقاءات اﻷسبوع الثالث عشر للدوري المصري الممتاز لكرة القدم. تقدَّم الأهلي بهدف عن طريق المغربي وليد أزارو، في الدقيقة 41 من عُمر ا

علي المصري

فقَد فريق الكرة بالنادي الأهلي نقطته الخامسة على التوالي بتعادله مع مضيفه طنطا بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد غزل المحلة، ضمن لقاءات اﻷسبوع الثالث عشر للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدَّم الأهلي بهدف عن طريق المغربي وليد أزارو، في الدقيقة 41 من عُمر اللقاء، قبل أن يسجل أيمن أشرف هدفًا في شِباك زميله أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلي، من كرة عرضية سكنت الشباك بغرابة بعد مرور 62 دقيقة.

ويعد هدف طنطا اﻷول لأبناء السيد البدوي منذ 15 عامًا وكان آخر هدف سجله طنطا، في مرمى الأهلي يوم 13 نوفمبر 1992، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر، بخمسة أهداف، مقابل هدف في الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بقيادة مديره الفني حسام البدري، وارتفع رصيد طنطا إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر في أول مباراة لمدربه الجديد أسامة عرابي.