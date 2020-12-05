الأهلي يواصل حصد البطولات وينتزع كأس مصر من طلائع الجيش

استطاع النادي الأهلي مساء السبت، انتزاع كأس مصر مجددا، بعد تغلبه على فريق طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية من كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، بينما طلائع الجيش فاز على الزمالك بنتيجة 3-1.

وفي الدقيقة 8 ألغى الحكم المساعد الهدف الأول في المباراة لطلائع الجيش بداعي التسلل.

وانتهى الشوط الأول بصفارة الحكم محمد الحنفي بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 65 أحرز كهربا الهدف الأول للنادي الأهلي .

وسجل ناصر منسي هدف تعادل الطلائع أمام الأهلى برأسية قوية فى الدقيقة 91.

وانتهى الشوط الثاني من المباراة والوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وتم اللجوء للوقت الإضافي.

وانتهى الشوطين الإضافين الأول والثاني من المباراة واستمرار التعادل 1-1، واحتكما لركلات الترجيح، قبل أن يفوز النادي الأهلي .

وبذلك يصير المارد الأحمر بطلا لكأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه.

وتعد هذه البطولة الثانية للنادي الأهلي خلال نحو أسبوع.

ونجح الأهلي قبل أيام في حسم بطولة دوري أبطال إفريقيا بفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك.

ضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

ويضم تشكيل الطلائع، كلاً من: محمد بسام، على الفيل خالد سطوحي ،عمرو مرعي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصر، مهند لاشين، أحمد زولا، فرانك ستيفن وأحمد علاء.