رياضة

الأهلي يواصل التألق برباعية في شباك الاتحاد

واصل النادي الأهلي تألقه في مسابقة الدوري، مساء اليوم بفوزه برباعية على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة العاشرة.
المال - خاص 9:26 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19 9:26 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19

شارك الخبر مع أصدقائك

واصل النادي الأهلي تألقه في مسابقة الدوري، مساء اليوم بفوزه برباعية على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وشهدت المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، سيطرة للنادي الأهلى.

وسجل الهدف الأول للأهلي، أحمد الشيخ، قبل انتهاء الشوط الأول

وسجل مجدي أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 53. .

وأضاف المغربي البديل وليد أزارو الهدف الثالث في الدقيقة 67

ومن ضربة جزاء سجل علي معلول الكرة في الدقيقة 73 الهدف الرابع للأحمر.

وبهذه النتيجة سيطر الأهلي على قمة جدول الدوري برصيد 24 نقطة جمعها من 8 مباريات.

وحل فريق الاتحاد السكندري بالمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

5 أرقام تشعل مواجهة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

إسلام مصطفى 12:47 م, الخميس, 19 ديسمبر 19

الإسماعيلى يطلب نقل مباراته مع الأهلى إلى ملعبه بدلًا من المكس

إسلام مصطفى 7:33 م, الأثنين, 16 ديسمبر 19

رسميًا .. الأهلي يعلن تعاقده مع كهربا (صورة)

إسلام مصطفى 1:04 م, الجمعة, 13 ديسمبر 19

الأهلي يستعيد صدارة الدوري بثلاثية في وادي دجلة

إسلام مصطفى 9:27 م, الأربعاء, 11 ديسمبر 19

رسميًا.. الهلال السوداني يعلن تعيين حمادة صدقي مدربًا للفريق

إسلام مصطفى 11:19 ص, الأربعاء, 11 ديسمبر 19

الأهلي يعلن موعد باقي مواجهاته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

إسلام مصطفى 11:29 ص, الثلاثاء, 10 ديسمبر 19