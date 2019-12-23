الأهلي يواصل التألق برباعية في شباك الاتحاد

واصل النادي الأهلي تألقه في مسابقة الدوري، مساء اليوم بفوزه برباعية على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة العاشرة.

واصل النادي الأهلي تألقه في مسابقة الدوري، مساء اليوم بفوزه برباعية على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وشهدت المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، سيطرة للنادي الأهلى.

وسجل الهدف الأول للأهلي، أحمد الشيخ، قبل انتهاء الشوط الأول

وسجل مجدي أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 53. .

وأضاف المغربي البديل وليد أزارو الهدف الثالث في الدقيقة 67

ومن ضربة جزاء سجل علي معلول الكرة في الدقيقة 73 الهدف الرابع للأحمر.

وبهذه النتيجة سيطر الأهلي على قمة جدول الدوري برصيد 24 نقطة جمعها من 8 مباريات.

وحل فريق الاتحاد السكندري بالمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

