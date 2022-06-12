الأهلي يواجه المصري بالسلوم في دور الـ32 من كأس مصر الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق المصري بالسلوم على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر، اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وخاض الأهلي تدريباته الماضية على ملعب التتش، ولعب مباراة ودية أمام فريق قوات الدفاع الجوي الثلاثاء الماضي انتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

وكان بيتسو موسيماني، قد أعلن قائمة الأهلي، المستدعاه لتلك المباراة والتي ضمت كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود وحيد وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي

خط الوسط: حسين الشحات ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وصلاح محسن