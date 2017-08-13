الأهلي يهنئ حسن مصطفى بولايته الخامسة لليد الدولى

على المصرى: تقدم المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي، بالتهنئة للدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد لولاية جديدة، وتمنى مجلس الأهلي، التوفيق لمصطفى الذي يشغل المنصب منذ سنوات طويلة، مؤكدين إنه واج



على المصرى:

تقدم المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي، بالتهنئة للدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد لولاية جديدة، وتمنى مجلس الأهلي، التوفيق لمصطفى الذي يشغل المنصب منذ سنوات طويلة، مؤكدين إنه واجهة مشرفة للرياضة المصرية بالخارج.

وفاز الدكتور حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لدورة خامسة على التوالي، بعد غلق باب الترشح لخوض الانتخابات مساء الجمعة، ولم يتقدم أحد لمنصب الرئاسة، ويعتبر هذا الفوز هو الفوز الثاني على التوالي بالتزكية، وللمرة الخامسة بالاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 وحتى الآن.