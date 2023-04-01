الأهلي يهزم الهلال السوداني بثلاثية قاسية

بثلاثة أهداف نظيفة، هزم الأهلي مساء السبت، الهلال السوداني، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل أول أهداف الأهلي، محمود كهرباء في الدقيقة 25،

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني و محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

قبل أن يجرى تعديلات ويستطيع البديل حسين الشحات إضافة هدفين في الدقيقتين 64 و81.

وبذلك يحل الأهلي في مجموعته بـ 10 نقاط بالمركز الثاني بفارق الأهداف عقب تساويه مع الهلال ويسبقهما صنداونز بـ14 نقطة ويظل القطن بدون نقاط

وبهذا الفوز يتأهل الأهلي لدور ربع النهائي ليرافق صنداونز الجنوب أفريقي، و شبيبة القبائل وشباب بلوزداد الجزائريين و الوداد والرجاء المغربيين والترجي التونسي وشباب بلوزداد (الجزائر).