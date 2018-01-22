الأهلي ينفي تلقي لاعبيه عروض احتراف

لجنة الكرة تنتظر تقرير الناشئين والأكاديمية.. وزيزو يتابع الموهوبين على المصري:نفى سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة، تلقي النادي أية عروض احتراف عربية أو أجنبية خاصة بلاعبي الفريق علي معلول وأحمد حمودي، وأن ما يتردد في هذا الشأن كلام غير صحيح، وأن الجهاز الفني متمسك بكل لاعبيه، خاصة المقيدين

لجنة الكرة تنتظر تقرير الناشئين والأكاديمية.. وزيزو يتابع الموهوبين



على المصري:

نفى سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة، تلقي النادي أية عروض احتراف عربية أو أجنبية خاصة بلاعبي الفريق علي معلول وأحمد حمودي، وأن ما يتردد في هذا الشأن كلام غير صحيح، وأن الجهاز الفني متمسك بكل لاعبيه، خاصة المقيدين في القائمة الإفريقية، لأن رحيل أي لاعب من القائمة يترتب عليه فقدان مكانه؛ لأنه يحق للنادي إضافة أي لاعب في القائمة حتى نهاية الشهر الجاري، ولكن ليس من حقه استبعاد آخر بدلًا منه.

وقررت لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب استمرار ودعم كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في قطاع الناشئين والأكاديمية، وكلفت اللجنة كلًّا من مديري قطاع الناشئين والأكاديمية بتقديم تقرير نهائي عن الأمور الفنية والإدارية وكيفية التطوير بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي خلال المرحلة القادمة.

وكلفت اللجنة في اجتماعها الأخير عبد العزيز عبد الشافي، المدير الرياضي، بمتابعة مجموعة عناصر الموهوبين في قطاع الناشئين بالتنسيق مع الدكتور عمرو أبو المجد، مدير القطاع وتقديم تقرير للجنة الكرة، يأتي قرار اللجنة؛ من أجل رعاية الموهبين في قطاع الناشئين، ووضع الأطر والبرامج التي تضمن تنمية وثقل موهبتهم واستغلال هؤلاء اللاعبين في دعم الفريق الأول في المرحلة القادمة، وسد احتياجاته في مختلف المراكز، بما يضمن للأهلي الحفاظ على ثرواته من اللاعبين في مختلف قطاعات الناشئين ويخفض نفقات صفقات الشراء من خارج النادي.