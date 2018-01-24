الأهلي ينفي الأرقام المتداولة لتجديد عقود لاعبيه

علي المصريقال عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي لقطاع كرة القدم بالأهلي، إن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن الأرقام التي سيحصل عليها اللاعبون، الذين سيتم تجديد عقودهم خلال الأيام المقبلة (18 و20 مليون جنيه) غير صحيح بالمرة، وإن أمور التجديد تسير في الاتجاه الإيجابي.وأضاف: "في ظل حرص ال

علي المصري

قال عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي لقطاع كرة القدم بالأهلي، إن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن الأرقام التي سيحصل عليها اللاعبون، الذين سيتم تجديد عقودهم خلال الأيام المقبلة (18 و20 مليون جنيه) غير صحيح بالمرة، وإن أمور التجديد تسير في الاتجاه الإيجابي.

وأضاف: “في ظل حرص الأهلي على كل لاعبيه، والذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي أيضًا، وفي إطار رغبة هؤلاء اللاعبين للاستمرار في خدمة ناديهم، لم يكن هناك اتفاق على أرقام بعينها حتى يتم الإعلان عنها”.

وأوضح أنه كان يتمنى أن تكون المعلومات التي تناولتها هذه المواقع في هذا الشأن دقيقة، خاصة في مثل هذه النواحي، لأن الأهلي نادٍ كبير، وتتم إدارته بفكر مؤسسي وبنظام احترافي، والحفاظ على مصلحة النادي هو العنوان الرئيسي الذي يسير تحته الجميع.

وأكّد زيزو أن الأمور الخاصة بمسألة تجديد العقود، تسير في إطار تحقيق مصلحة كل الأطراف، لكن من خلال ثوابت موجودة في قطاع كرة القدم، بشكل خاص، والنادي الأهلي بشكل عام.