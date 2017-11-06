الأهلي ينظم بطولتي السوبر الأفريقية وكأس الكؤوس لليد

على المصرى تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، مساء اليوم الاثنين، يفيد بالموافقة على قيام النادي بتنظيم بطولتي السوبر الأفريقية وكأس الكؤوس، خلال شهر أبريل القادم.ووافق الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي على استضافة النادي وتنظيمه ل

على المصرى

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، مساء اليوم الاثنين، يفيد بالموافقة على قيام النادي بتنظيم بطولتي السوبر الأفريقية وكأس الكؤوس، خلال شهر أبريل القادم.

ووافق الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي على استضافة النادي وتنظيمه للبطولتين، بعد أن طلب مروان هشام، عضو مجلس إدارة النادي، ذلك بشكل مباشر من مسئولي الاتحاد، عقب تتويج النادي بلقب البطولتين في المغرب بالنسخة الأخيرة منهما.

وأكد الاتحاد الأفريقي موافقته، في ظل الملف القوي والمنظم الذي قدمه النادي بما يملكه من إمكانيات هائلة، خاصة في ظل نجاح النادي بتنظيم بطولات عالمية وقارية خلال السنوات الماضية.

من جانبه، قال مروان هشام، المكلف بالإشراف على ألعاب النشاط الرياضي، أن إسناد الاتحاد الأفريقي تنظيم بطولتي العام المقبل إلى النادي الأهلي، هو استمرار للنجاحات الكبيرة التي حققها النادي في الفترة الماضية.

وأوضح إن الأهلي كانت لديه رغبة قوية في تنظيم البطولتين في العام المقبل، نظرًا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها النادي وتجعله قادرًا على استضافة أكبر البطولات العالمية، مضيفا أن النادي سيعمل بكل قوة على تنظيم بطولة يشهد لها الجميع، ويليق باسم وتاريخ وعراقة الأهلي، لافتًا إلى أن النادي سيبدأ من الآن الاستعداد بشكل جيد لاستقبال البطولتين.

وأشار مروان هشام إلى أن هناك تصورًا رائعًا لتنظيم البطولة، سيبدأ العمل عليه من الآن، مشددًا على أن الأهلي يملك قدرات، سواء كانت بشرية أو بنية تحتية، تجعله قادرًا على تنظيم بطولة تضاهي بطولات العالم لكرة اليد.

فى المقابل، عبر عاصم السعدني، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بحصول النادي على فرصة تنظيم البطولتي، خلال شهر أبريل القادم، لافتًا إلى جاهزية النادي لتنظيم هذا الحدث بأحدث أساليب تنظيم البطولات العالمية.

وأوضح السعدني، أن النادي الأهلي يملك قدرات مميزة في تنظيم البطولات العالمية والقارية، سواء من حيث البنية التحتية أو من حيث امتلاك الكوادر المناسبة من أبناء النادي، على غرار ما تحقق من نجاح في بطولة أفريقيا الأخيرة لكرة السلة، مشيرا إلى أن النادي سوف يبدأ على الفوز في التجهيز للبطولتين بما يليق بمكانة النادي، والرغبة القوية في خروج البطولتين بشكل مشرف للرياضة المصرية بشكل عام.