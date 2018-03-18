الأهلي ينطلق .. الخطيب يكشف رؤية الإدارة للتطوير

بيبو يعلن علاج أعضاء القلعة البيضاء مجانًا من فيروس سيعلى المصرى:كشف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن رؤيته ومجلس إدارة النادي لعملية تطوير وتجميل منشآت النادي وفقا لبرنامج عائلة الأهلي، وعرض صورا لتصميمات أسوار النادي الأهلي في فروعه الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، والت



بيبو يعلن علاج أعضاء القلعة البيضاء مجانًا من فيروس سي



على المصرى:



كشف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن رؤيته ومجلس إدارة النادي لعملية تطوير وتجميل منشآت النادي وفقا لبرنامج عائلة الأهلي، وعرض صورا لتصميمات أسوار النادي الأهلي في فروعه الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، والتي تحلت جميعها بعمق يشير إلى تاريخ وشعار النادي الأهلي.

جاء ذلك خلال احتفالية النادي الأهلي التي تقام حاليا تحت شعار “عائلة الأهلي تكرم الأساطير” و”الأهلي ينطلق” بمقر النادي بالجزيرة؛ للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية بالنادي ومشروعاته المستقبلية، بجانب تكريم رموز النادي عبر تاريخه.

وكشف الخطيب أن خطة العمل على أسوار النادي واستغلالها بشكل يدر دخلا للنادي الأهلي سوف تبدأ فورا بعد انتهاء التراخيص المتفق عليها مع محافظ القاهرة، واستعرض رئيس الأهلي، الصور الخاصة بتجديد وتطوير المبنى الاجتماعي بمقر النادي بالجزيرة لأول مرة منذ إنشائه، من خلال التصميم الخارجي والداخلي وتركيب أسانسير خاص لكبار السن.

وتحدث الخطيب عن عملية التطوير التي سوف تبدأ فورا بصالة الكاراتيه في مقر النادي بالجزيرة، مؤكدا أن حضوره في صالة الكاراتيه لأكثر من اجتماع تسبب في انزعاجه من مستوى الصالة، ووجه فورا بالبدء في عملية التطوير وفقا للتصميمات الجديدة، واستعرض خطة التطوير والتصميمات الخاصة بإنشاء مبنى اجتماعي جديد في فرع النادي بالشيخ زايد، وتصميم جديد للمسجد، والتوجيه بإنشاء فرع للشهر العقاري على غرار مدينة نصر والجزيرة.

وقام بيبو بعرض تصميمات “الأهلي أكوا سيتي” التي سيتم تنفيذها في فرع النادي بمدينة نصر فورا؛ لاستغلال محيط حمام السباحة ومساحته كاملة على النحو الأمثل من خلال إنشاء منطقة ترفيهية والتوسع في أماكن جلوس الأعضاء وغرف الملابس، كما أشار الخطيب إلى البدء فورا في التعديل والتوسع في أماكن جلوس الأعضاء بمدينة نصر، وأيضا تكييف صالة الكاراتيه بمدينة نصر.

من جانب أخر، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، علاج جميع أعضاء النادي الذين يتم اكتشاف إصابتهم بفيروس “سي” مجانًا، مؤكدا أن النادي بدأ أمس رحلة علاج الأعضاء، وتم اكتشاف 3 حالات حتى الآن، مؤكدا أنه سيعالج أية حالات تظهر إصابتها بالفيروس، مشيراً إلى أن النادي يتطلع للقضاء على هذا الفيروس بين أعضائه.

وأوضح رئيس الأهلي أن إحدى الشركات التي تعالج “فيروس سي”، تحدثت معه قبل انتخابات الأهلي الأخيرة، وعرضت عليه أن يكون سفيراً لها مقابل تكفلها بعلاج ألف حالة ، مضيفا أنه رفض الإفصاح عن هذا الأمر خلال الانتخابات؛ حتى لا يُسيء البعض فهم هذا الأمر، مؤكداً أنه سيطلب علاج 500 حالة من الأهلي و500 حالة مُتبقية مجاناً وفقاً لاتفاقه مع هذه الشركة، وأشار محمود الخطيب إلى أنه إذا ظهرت حالات أخرى بين أعضاء الأهلي مُصابة بالفيروس، بخلاف الـ500 حالة المُتفق على علاجها مع إحدى الشركات سيتكفل الاهلي بعلاجها.